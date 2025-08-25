Rehabenheten söker enhetschef
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Oskarshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Oskarshamn
2025-08-25
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du vara med och leda och utveckla hälso- och sjukvården i Oskarshamns kommun? Då kan vi erbjuda dig ett varierande och spännande arbete som chef på vår Rehabenhet.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef kommer du att leda, planera och utveckla delar av verksamheten inom Rehabenheten.
Detta gör du i nära samarbete med verksamhetschef och två enhetschefer på sjuksköterskeenheten. Som stödfunktion i arbetet finns samordnare och verksamhetsutvecklare. Du är arbetsgivarens företrädare och kommer att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling samt ha ett chefsansvar för medarbetare på rehabenheten. I rollen ingår även uppdraget att representera kommunen i länsövergripande hjälpmedelssamverkan (KHS)
Vi samverkar med regionen där vi bedriver en nära och personcentrerad vård, i detta förekommer bland annat dagliga digitala möten.
Tjänsten är placerad på hälso- och sjukvårdsenheten som består av en sjuksköterskeenhet och en rehabenhet. Hälso- och sjukvårdsenheten är ett av fyra områden inom socialförvaltningen. Övriga områden är äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg. Vi har ett nära samarbete inom förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en ansvarstagande person med stort intresse för kommunal hälso och sjukvård. Du vill skapa förutsättningar för att se dina medarbetare växa och utvecklas. Ditt engagemang bidrar till ett bra arbetsklimat med hög delaktighet där alla samarbetar för bästa kvalitet. Du har en relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen som enhetschef har du ett verksamhetsnära och prestigelöst ledarskap där du skapar möjligheter för ett positivt utvecklande arbetsklimat.
Du har lätt för att se utvecklingsmöjligheter och har förmåga att entusiasmera och få med dig andra i utvecklingsarbetet. Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera i tal och skrift på svenska samt har förmåga att samarbeta och anpassa dig till olika situationer och grupper. Därför är din personliga lämplighet viktig.
Löpande rekrytering sker.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef HSE
Karin Torstensson karin.torstensson@oskarshamn.se 0103560000 Jobbnummer
9474152