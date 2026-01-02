Registrator till kund i Linköping
2026-01-02
Har du en registratorsutbildning eller arbetat inom området ett par år? Då kan denna tjänst passa dig. Varmt välkommen med din ansökan! Om uppdraget
Vi söker en registrator till vår kund i Linköping för ett uppdrag som preliminärt startar 1/3 och pågår till 31/8 2026. Tjänsten är på heltid och du arbetar under kontorstider på kundens kontor i Linköping. Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.Dina arbetsuppgifterDu arbetar på avdelningen för Informationshantering som har hand om arkiv och registratur där du arbetar tillsammans med fyra kollegor. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat omfattas av:
hantering av inkommande handlingar via pappers- och e-post
utföra diarieföringens alla steg: bedömning, klassificering, registrering, lämna ut diarienummer, efterfråga handlingar och avsluta ärenden
samordna begäran om utlämnande av allmän handling
vårda registraturens/verksamhetens närarkiv
utföra årlig arkivläggning av diarieförda handlingar samt gallring
administration av systemstöd och funktionsbrevlådor för funktionen
delta i utveckling av arbetssätt för registratur
framtagande av statistik och information över pågående och avslutade ärenden
bistå med kompetens vid inköp av systemstöd som ingår i funktionens ansvarsområde
utbilda och stödja medarbetare i diarieföring, hantering av utlämnande av allmän handling och stödsystem
diplomerad registratorsutbildning, alternativt högre likvärdig utbildning (exempelvis arkivarie)
diplomerad registratorsutbildning, alternativt högre likvärdig utbildning (exempelvis arkivarie)
arbetslivserfarenhet motsvarande minst två (2) år heltid inom registratorsyrket
minst två (2) års tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig organisation
god kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorsfunktion och ansvar
erfarenhet av arbete i diarieföringssystem
mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska (både vad gäller tal och skrift)Det är viktigt att du som person är säkerhetsmedveten, serviceinriktad och noggrann. Det kommer finnas ordinarie personal tillgänglig för viss upplärning och stöd, men det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som man ska fungera väl i tätt arbete med andra medarbetare.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 18 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
