Registrator till konsultuppdrag
2025-11-12
Vi söker en erfaren registrator till konsultuppdrag. Du ingår i ett administrativt team och arbetar i en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.
Som registrator kommer du bland annat att arbeta med: Registrering och diarieföring av handlingar
Post- och ärendehantering
Arkivering och dokumenthantering
Sekretessbedömningar och utlämnande av allmänna handlingar
Support till verksamheten i frågor som rör offentlighet, sekretess och dokumentation
Om dig
Du har flera års erfarenhet av arbete som registrator från kommunal eller annan offentlig verksamhet. Du har god kännedom om hur en större organisation är uppbyggd och förstår vikten av korrekt och rättssäker hantering av handlingar. Arbetet kräver struktur, noggrannhet och hög integritet. Du är serviceinriktad, trygg i din kompetens och bidrar gärna med nya perspektiv och förbättringsförslag.
ÖvrigtUppdraget startar omgående och beräknas pågå till mars 2026. Omfattningen är cirka 100 %. Du utgår från kontoret i Trollhättan med omnejd och du kan arbeta till viss del på distans. Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel.
AnsökanVälkommen med frågor, funderingar och din ansökan.
Om Seemly Finance & Search
Vi erbjuder kostnads- och tidseffektiva lösningar inom rekrytering och konsultinhyrning. Med Seemly Finance & Search får du professionell och snabb hjälp inom rekrytering, search, interim management, konsultinhyrning och headhunting. Vi rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt chefer och specialister. Våra kunder är till exempel stora koncerner, ägarledda bolag, kommuner, kommunala bolag, stora som små företag. Gemensamt är att de behöver stärka upp sin organisation på kort eller lång sikt. Vi arbetar även med outsourcing inom redovisning och lön. Läs mer om oss på www.finance.seemlygroup.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559170-2500), https://finance.seemlygroup.com/ Arbetsplats
Seemly Finance & Search Kontakt
Gitte Frost gitte.frost@seemlygroup.com 073-0415124
