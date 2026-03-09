Registrator till barn-och utbildningsförvaltningen
2026-03-09
Vi söker en noggrann och serviceinriktad kollega som trivs med att arbeta strukturerat med ärende- och dokumenthantering och som vill bidra till kvalitet och ordning i våra processer. Hos oss får du en viktig roll i en verksamhet där samarbete, tydlighet och god service står i fokus. Välkommen att bli en del av vårt team!

Arbetsuppgifter
Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad är de tre pedagogiska nämndernas gemensamma förvaltning. Förvaltningen har ett brett fokusområde som sträcker sig mellan förskola och vuxenutbildning. Du kommer att tillhöra nämnd- och myndighetsenheten där arbetet mellan verksamhet och politik samordnas. Enheten har också samordningsansvar för hanteringen av nämndernas allmänna handlingar och diarieföring. På enheten arbetar registratorer, nämndsekreterare, handläggare, strateger och enhetschef. Vi drivs av att leverera kvalité i vårt uppdrag och vi inkluderar, inspirerar och lyfter varandra.
I rollen som registrator arbetar du med posthantering, hantering av begäran om allmän handling och diarieföring av allmänna handlingar i vårt ärende- och dokumentationssystem Ciceron. Du besvarar även frågor och hanterar handlingar som kommer till förvaltningens myndighetsbrevlåda och arbetar stödjande och kvalitetsgranskande till våra verksamheter i frågor som rör diarieföring.
Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor på enheten och förvaltningen.
Din kompetens
För den här tjänsten behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning. Om du har en vidareutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, statsvetenskap eller offentlig förvaltning är det meriterande. Det är en fördel om du har grundläggande juridiska kunskaper och är trygg med tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagstiftning. Erfarenhet av att arbeta i en administrativ yrkesroll, helst i en liknande roll som denna, är meriterande. Rollen kräver även att du är van och bekväm i att använda digitala systemstöd, det är därför meriterande om du har arbetat i centrala ärendehanteringssystem, så som exempelvis Ciceron.
Du arbetar självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett strukturerat sätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete effektivt samt håller uppsatta tidsramar. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd i mötet med andra och bidrar till konstruktiv dialog. Samtidigt är du serviceinriktad, uppmärksam och engagerad i att hjälpa andra samt hitta lösningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en miljö där samarbete, kunskapsutbyte och kvalitet står i fokus. Du blir en del av ett härligt gäng som stöttar varandra och tillsammans utvecklar arbetssätt och rutiner. Vi värdesätter en inkluderande arbetskultur där idéer tas tillvara och där du har möjlighet att bidra till utveckling inom ditt område.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, med start cirka 15 april 2026 och pågående fram till senast 31 december 2026.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Patrik Skanser patrik.skanser@vasteras.se 021-39 76 04 Jobbnummer
9783701