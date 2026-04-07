Registrator sökes av Göteborg Spårvägar
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du ha en nyckelroll i ett samhällsviktigt bolag? Bli registrator hos Göteborgs Spårvägar!
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som vill arbeta i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad? Nu söker Göteborgs Spårvägar enengagerad registrator som vill vara med och säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar och dessutom är en fena på att ge administrativ service.
Hos oss får du en central roll med stor variation i arbetsuppgifterna och med många kontaktytor, både internt och externt.
Om rollen
Som registrator hos oss bistår du med sekretessbedömning och utlämnande av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning och interna riktlinjer. Du är ett viktigt stöd i organisationen och arbetar nära verksamheten i frågor som rör arkiv- och informationshantering.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är flexibel, då även andra arbetsuppgifter kan förekomma vid behov så som bemanna receptionen, och övrig administration.
Din arbetsplats
Du tillhör avdelningen Ekonomi och upphandling och ingår i enheten för Administrationsstöd. Enheten består av fyra medarbetare och ansvarar för informationshantering, registratur, arkiv, ledningsstöd och reception.
Rollen är central i bolaget och du samarbetar tätt med informationscontrollern, som också är enhetens samordnare. Här får du både arbeta självständigt och vara en del av ett team där kunskapsdelning och stöd är en självklar del av vardagen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Diarieföra och arkivera inkomna och upprättade handlingar (både analoga och digitala)
Vårda och strukturera arkivmaterial genom ordnande och förtecknande
Bistå med sekretessbedömningar och utlämnande av allmänna handlingar
Stötta och vägleda medarbetare i informationshanteringsfrågor
I tjänsten kan andra administrativa arbetsuppgifter förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Diplomerad registrator, registratorutbildning på högskolenivå eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
Minst två års erfarenhet som registrator eller arkivarie inom offentlig verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Kunskaper i processorienterad arkivredovisning
Meriterande:
Erfarenhet av allmänna arkivschemat och informationsklassning
Erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem, exempelvis Ciceron
Vi söker dig som kombinerar struktur och noggrannhet med ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har god förståelse för hur arkivmaterial värderas och hanteras, och du känner dig trygg i de regelverk som styr offentlig informationshantering.
Som person är du:
Samarbetsinriktad och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Självständig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt
Kommunikativ och pedagogisk, även i mer komplexa frågor
Urval sker löpande och om du går vidare i processen kommer du att ombedjas genomföra arbetspsykologiska urvalstester. Dessa skickas ut via mejl så var därför extra observant på din e-post.
Vi är en drogfri arbetsplats, därför tillämpas alltid drogtester i samband med nyanställning. Ett negativt sådant är krav för anställning.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 37 000 till 40 000 kr. Slutgiltig lön beror på hur väl de uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Provanställning sex månader tillämpas.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan

Publiceringsdatum: 2026-04-07
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kan efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.http://www.goteborgssparvagar.se/ Om företaget
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
Goran Divkovic, Vision vision@sparvagen.goteborg.se
9839525