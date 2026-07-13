Registrator
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-13
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Just nu söker vi på Jurek en erfaren registrator för ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget startar omgående och syftar till att stötta en central kanslifunktion i det löpande registratur- och informationshanteringsarbetet. Är du en självgående registrator med erfarenhet från offentlig verksamhet och god kunskap om ärende- och dokumenthantering? Välkommen med din ansökan!
Om rollen och arbetsuppgifter
Vi söker nu en registrator för ett konsultuppdrag där du blir en del av en central kanslifunktion. I rollen ansvarar du tillsammans med övriga registratorer för att handlingar som inkommer till eller skapas inom organisationen tas om hand och registreras på ett korrekt och rättssäkert sätt.
Du stöttar även verksamheten i frågor som rör begäran om allmän handling och utlämnande av dessa.
Vidare deltar du aktivt i arbetet med att utveckla och säkerställa rutiner kopplade till ärende- och informationshantering. I uppdraget ingår även utbildningsinsatser, utredningsarbete samt visst samordningsansvar inom förvaltningsövergripande frågor.
Rollen passar dig som trivs med att kombinera operativt registratorsarbete med ett mer utvecklingsinriktat arbete och som har ett stort intresse för informationshantering inom offentlig verksamhet.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Erfarenhet av arbete som registrator
God kunskap och vana av att arbeta i digitala dokument- och ärendehanteringssystem
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Universitets- eller högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög kvalitet
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Evolution från Sokigo
Utbildning inom eller erfarenhet av arbete enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Kunskap om eller erfarenhet av GDPRPubliceringsdatum2026-07-13Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är självgående och trygg i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att driva ditt arbete framåt med hög kvalitet.
Du har hög integritet och förståelse för vikten av korrekt informationshantering. Vidare trivs du med att växla mellan löpande registratorsuppgifter och utvecklingsarbete.
Bra att veta
Du kommer att vara anställd som konsult hos Jurek och arbeta på uppdrag hos vår kund. Den planerade uppdragslängden är tre månader, med möjlighet till förlängning. Uppdraget är ett heltidsuppdrag med planerad start omgående.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig Ellen Wadén på telefon: via email ellen.waden@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058007-2098927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
10001274