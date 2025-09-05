Registrator
Boden
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vill du bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Värdesätter du ömsesidigt förtroende och önskar eget ansvar? Våra medarbetare är viktiga för oss och du ges god möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger dig även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckors semester per år.
Garnisonsstödsenheten söker en registrator till I 19. GarnsE stöttar verksamheten med kundmottagning, utbildningsanordningar, övnings- och skjutfält, simulatorer, idrott och friskvård, vakt och transportskydd, expedition/arkiv samt Försvarshälsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet vid Garnisonsstödsenhetens Expedition och Arkiv är varierande och utvecklande, varje dag möter vi kunder som behöver vår professionella service och kunskap. Hos oss är det högt i tak med respekt för varandras åsikter. Vi ser till att ha kul på jobbet, håller alltid en professionell och trevlig ton mot våra kunder, jobbar tillsammans och hjälper varandra.
I din roll som registrator kommer du att arbeta med registrering och distribuering av inkommande och utgående handlingar samt även bemanna i vår kunddisk där du ger stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor.
Du kommer att hantera förfrågningar från allmänheten samt arbeta med övriga förekommande uppgifter på avdelningen.
Du kommer även att delta i de projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationshanteringsområdet samt i övningsverksamhet inom Försvarsmakten.
KRAV
• Fullgjord gymnasieutbildning.
• Tidigare erfarenhet av arbete som registrator eller motsvarande arbetsuppgifter som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
• God datorvana.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten.
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Civil befattning.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Carolina Sandberg, via växel 010-825 10 00.
Fackliga representanter nås via växeln 010-825 10 00:
OF Bothnia, Håkan Jansson
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO-S, Björn Astermo
Varmt välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2025-09-29. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets huvuduppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2030 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik.
Värnpliktsutbildningen genomförs på Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. På regementet finns även en regementsstab, en brigadstab, Försvarsmaktens vinterenhet, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
