Regionschef Sydväst - Karlskrona
Fortifikationsverket / Chefsjobb / Karlskrona
2025-10-28
Region Sydöst förvaltar fastighetsbeståndet i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län. Regionen består idag av drygt 100 medarbetare, varav majoriteten är placerade på de tre garnisonsorterna Eksjö, Karlskrona och Ronneby.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som regionchef har du det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att du ansvarar för att byggnader, anläggningar och medarbetare utvecklas i linje med Fortifikationsverkets strategi och fastställda mål.
En central del av uppdraget är att utveckla och upprätthålla goda relationer med våra kunder, som själva befinner sig i en expansiv utvecklingsfas. Du är direkt underställd fastighetsdirektören för förvaltningsavdelningen, ingår i avdelningens ledningsgrupp och leder samtidigt din egen regionala ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning på magisternivå inom ett relevant område, exempelvis juridik, ekonomi eller fastigheter. Du har dessutom dokumenterad utbildning inom ledarskap. Utöver dessa krav ser vi det som meriterande om du har utbildning från Försvarsmakten och/eller försvarsmaktsnära verksamhet inom relevanta områden som arbetsmiljö, säkerhet, utvecklande ledarskap (UL) eller andra chefsutbildningar. Körkort B är också ett krav.
Du har gedigen och flerårig erfarenhet av chefsbefattningar med både personal- och ekonomiansvar, gärna inom försvarssektorn. Det innebär att du har god kunskap och erfarenhet av budgetarbete, resultatuppföljning och prognoser, gärna inom fastighetsområdet, samt att du har arbetat med planering av underhåll och reinvesteringar.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla både medarbetare och chefer i en komplex och föränderlig verksamhet. Dessutom har du arbetslivserfarenhet inom säkerhet, beredskap och krisledning.
Det är meriterande om du har arbetat inom en statlig myndighet och har erfarenhet av strategiskt arbete i en ledningsgrupp. Även god kännedom om Försvarsmaktens verksamhet genom tidigare arbetslivserfarenhet ses som en fördel.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som regionchef på Fortifikationsverket skapar du förutsättningar för dina medarbetare, därför behöver vi dig som är strukturerad, analytisk, intresserad av omvärldsbevakning samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du har lätt för att skapa goda relationer och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Att ha goda ledaregenskaper, sätta sig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn kommer naturligt för dig likväl som att du är trygg i dig själv.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Karlskrona. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta fastighetsdirektör Magnus Palm 010-44 44 585 eller rekryteringsspecialist Malin von Zweigbergk 010-44 45 675. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.

Fortifikationsverket
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9578628