Regioncontroller, ekonomistaben, Umeå
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten / Controllerjobb / Umeå
2026-02-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ekonomistaben utgör en del av regionstyrelsens förvaltning. Inom redovisning och styrningsenheten samordnas regiongemensamma processer kopplade till ekonomistabens uppdrag, såsom budgetarbete, bokföring, uppföljning och analyser. Nu söker ekonomistaben en erfaren controller som ska arbeta med regionövergripande frågor och vara placerad vid redovisning och styrning i Umeå.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som regioncontroller hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.Ekonomistaben stöttar aktivt regionens förvaltningar, där enheten för redovisning och styrning arbetar regionövergripande. Det innebär att du både leder och ger direkt stöd till verksamheterna samt driver och utvecklar processer inom ekonomiområdet. Tillsammans med erfarna kollegor tar du ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt förbättra och utveckla ekonomiprocesserna. Vi ser fram emot en framtid där du tar en aktiv roll i att implementera ny teknik som kommer att effektivisera det dagliga arbetet och bidra till en omfattande omställning de närmaste åren.
En central och betydelsefull del av ditt arbete är att du leder och fungerar som ett strategiskt ekonomistöd för regionstyrelsens förvaltning. Däri ingår även regionens finansförvaltning som du har en aktiv del i. Du leder och bidrar aktivt i regionstyrelsens strategiska dialoger och ekonomiska analyser inför framtiden. Ditt stöd till regionstyrelsen omfattar både strategiska och operativa arbetsuppgifter inom såväl budget- som uppföljningsprocessen.Kvalifikationer
Vi söker en civilekonom eller person med annan relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomiområdet. Du har dokumenterad erfarenhet av controlleruppdrag eller liknande arbetsuppgifter inom såväl privat som offentlig sektor. Som person är du innovativ, analytisk och har ett starkt intresse för utvecklingsarbete. Du har en tydlig drivkraft och vana av att fungera som ett naturligt stöd åt ledningsfunktioner i deras arbete.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera effektivt, både skriftligt och muntligt, samt din pedagogiska skicklighet i att förmedla information och budskap en central del av denna roll. Du har mycket goda kunskaper i MS Office-programmen och erfarenhet av att arbeta med budget-, redovisnings- och beslutsstödsystem. Vår verksamhet nyttjar Unit4 ERP och Power BI, och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av dessa system.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
