Regionchef Väst
2026-06-01
Regionchef
Vill du leda med engagemang, skapa resultat genom andra och driva kundupplevelser i världsklass?
Vi söker dig som är en passionerad ledare med starkt affärsdriv och ett genuint intresse för människor, försäljning och kundservice. Hos oss på Blomsterlandet får du chansen att kombinera ledarskap och strategi med operativt engagemang – och vara med och skapa butiker som blomstrar.
Om rollen
Tjänsten utgår från vårt kontor i Mölnlycke där du förväntas vara 1-2 dagar i veckan.
Tisdag - torsdag förväntas du vara hos butikerna som tillhör region väst
Som Regionchef har du ett helhetsansvar för försäljning, drift och kundupplevelse i din region. Du leder, coachar och utvecklar butikscheferna för att skapa välmående och lönsamma butiker där kundmötet står i centrum.
Genom ett datadrivet och insiktsbaserat arbetssätt säkerställer du att varje butik levererar på sina mål – både i resultat, kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Du arbetar nära ledningen och är en nyckelperson i att omsätta Blomsterlandets strategi till konkreta initiativ på butiksgolvet.
Du blir en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa, där hållbarhet, kvalitet och en fantastisk kundupplevelse är grunden i allt vi gör.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Försäljning och resultat
Leda och coacha butikschefer för att uppnå försäljnings- och lönsamhetsmål.
Arbeta aktivt med försäljningsdrivande nyckeltal såsom snittkvitto, marginal och konvertering.
Analysera resultat, identifiera förbättringsområden och sätta tydliga handlingsplaner.
Säkerställa att kampanjer, prissättning och processer följer centrala riktlinjer och driver affären framåt.
Kundupplevelse och service
Säkerställa en konsekvent hög kundupplevelse i alla butiker inom regionen.
Följa upp kundundersökningar och omsätta insikter till förbättringar.
Driva utvecklingen av den personliga merförsäljningen och säkerställa att varje kund möts av kunskap, engagemang och inspiration.
Ledarskap och kultur
Vara en närvarande, coachande och inspirerande ledare för butikscheferna i din region.
Säkerställa att Blomsterlandets värderingar genomsyrar allt arbete: Engagerade, Kunniga, Affärsmässiga och Nyskapande.
Ansvara för arbetsmiljö, kompetensutveckling och långsiktig personalplanering.
Bidra till en positiv, inkluderande och lärande kultur där medarbetare trivs och växer.
Strategisk implementering och hållbarhet
Omsätta företagets strategier till regionala mål och konkreta aktiviteter.
Delta i utvecklings- och förändringsprojekt samt säkerställa att initiativ genomförs framgångsrikt i butik.
Driva hållbarhetsfrågor inom regionen – både ur ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv.
Vem är du?
Du är en trygg och inspirerande ledare som trivs med att se andra lyckas. Med din kombination av affärsmässighet, analytisk förmåga och empatiskt ledarskap skapar du både resultat och engagemang.
Vi tror att du:
Har minst 5 års erfarenhet av ledande befattning inom retail med ansvar för flera butiker.
Har en relevant utbildning inom försäljning, företagsekonomi eller motsvarande.
Är van att arbeta datadrivet med analys och nyckeltal som grund för beslut.
Har ett genuint intresse för kundupplevelse och förstår hur små detaljer skapar stora skillnader.
Är en tydlig och relationsskapande kommunikatör som leder genom dialog, tillit och tydliga mål.
Har god systemvana, gärna erfarenhet av IFS och Office-paketet.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Erfarenhet från växt- eller trädgårdsbranschen är meriterande men inget krav – din passion för ledarskap och erfarenhet att driva förändring är viktigast.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i ett företag där hjärta och affär går hand i hand.
Hos oss får du:
Möjligheten att påverka, utveckla och driva en hel region framåt.
Ett nära samarbete med kollegor inom drift, marknad, koncept och HR.
En kultur som präglas av samarbete, engagemang och stolthet över vårt varumärke.
Ett företag med stark tillväxt, tydlig strategi och framtidstro.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar – bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.com
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9940677