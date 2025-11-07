Regionchef Service Göteborg & Dals Rostock
JOAB är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnationer för lastbilar. Våra produkter finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Tillsammans med våra kunder bidrar vi på JOAB till att bygga ett mer hållbart samhälle. Med över 60 års erfarenhet är vi marknadsledande, samtidigt som vi bevarar den entreprenörsanda som grundaren av JOAB instiftade
Joabs värdegrund finns alltid med i allt vi gör, oavsett om det handlar om till exempel att utveckla nya produkter, eller hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder eller vår roll i samhället. På Joab tror vi på närhet till kunden och lokal förankring. Vi finns på flera platser i Sverige, som Göteborg, Stockholm, Malmö, Lessebo, Dals-Rostock och Blomstermåla.Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Vill du ta ett helhetsansvar för JOAB:s serviceverksamhet i Göteborg och Dals Rostock och samtidigt vara med och utveckla framtidens servicemarknad? Vi söker nu en Regionchef Service med placering i Göteborg, som även har ansvar för vår verkstad i Dals Rostock.
I rollen får du ett övergripande ansvar för vår serviceorganisation i regionen, med fokus på att leda och utveckla våra verkstäder, säkerställa hög kvalitet, stärka kundnöjdheten och driva operativ effektivitet.
Om rollen
Som Regionchef Service leder du arbetet och har det övergripande ansvaret våra verkstäder i Göteborg och Dals Rostock. Du blir en nyckelperson i JOABs servicemarknad och ingår i ledningsgruppen för service tillsammans med verkstadschefer, reservdelschef, teknisk support, utbildning och garantier. Tjänsten rapporterar till JOABs servicemarknadschef.
Du kommer att ha din huvudsakliga arbetsplats i Göteborg, men regelbundna resor till Dals Rostock och andra delar av verksamheten ingår. Dina arbetsuppgifter
- Leda och fördela arbetet i båda verkstäderna
- Personalansvar för ca 15 grymt engagerade och duktiga medarbetare
- Affärsmässigt ansvar för serviceverksamheten i båda regionerna
- Organisera, planera och utveckla arbetet i båda regionerna
- Budgetansvar inom ditt område
- Säkerställa rätt kompetens, utrustning och bemanning
- Ansvara för kundbemötande, försäljning, offerter och fakturering
- Aktivt bearbeta nya och gamla kunder för att skapa nya affärer och bygga goda relationer
- Driva kvalitetsförbättringar och utvecklingsinitiativ inom service marknad
- Lokalt fastighets och arbetsmiljöansvar Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Fordonsteknisk gymnasiekompetens eller motsvarande
- Dokumenterad erfarenhet av ledarskap
- Dokumenterad erfarenhet att affärsmässigt driva en likande verksamhet med goda resultat.
- God IT-kunskap och administrativ förmåga
- Förmåga att samordna, analysera och ta ansvar
- Lösnings orienterat förhållningssätt
- Intresse för fordon, teknik och människor!
Som person är du:
- Öppen och drivs av samarbete
- Lojal mot kollegor och kunder
- Du skapa en tillåtande miljö där idéer får växa
- Du tar ansvar för våra uppgifter, relationer och resultatAnställningsvillkor
Vi intervjuar löpande, så vänta inte! Skicka din ansökan redan idag. Tjänsten är placerad i Göteborg och tillsätts så snart vi hittar rätt person. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vår flexibla organisation och strävan att arbeta nära användarnivå har gett oss ett starkt varumärke. Det bästa kvittot är det återkommande förtroendet vi får av våra kunder. Verksamheten bedrivs idag i Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Täby, Jordbro, Mönsterås, Malmö och i Finland. JOAB har sedan starten 1963 kontinuerligt expanderat och ökat sina marknadsandelar. JOAB Gruppen omsätter idag ca 1,2 miljarder kronor. Av försäljningen går 40 % på export till framförallt de Nordiska länderna men även till Tyskland, Schweiz, Österrike, Baltiska länderna. Ersättning
