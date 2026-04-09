2026-04-09
Är du en driven och målinriktad ledare som gillar att jobba i ett högt tempo, ha stort eget ansvar och har du erfarenhet från försäljning inom livsmedelsbranschen? Då är du kanske den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Pågen söker en Regionchef (RC) med ansvar för orterna Helsingborg, Ljungby, Hässleholm, Ängelholm och Halmstad. Placeringsort är i Helsingborg.
I rollen som Regionchef på Pågen har du driftsansvar för regionen och personalansvar för regionens medarbetare som består av 31 Säljande Distributörer, en Säljplanerare och 2 Regionala Kundchefer. Din huvudsakliga uppgift är att driva lönsam försäljning, både för Pågen och för våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av försäljning, daglig drift och att coacha och leda dina medarbetare till att nå sin fulla potential. Du har fullt resultatansvar för regionen och ansvar för den långsiktiga affärsplaneringen och du rapporterar till Försäljningsområdeschefen för region Syd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för att uppnå regionens resultat-, försäljning- och kostnadsbudget (AP)
Ansvara för framtagande av årlig försäljningsområdesplan
Säkerställa genomförande av marknadsplan och driva regionala program för att säkra marknadstillväxt
Säkerställa att regionsmål och andra uppsatta mål uppnås
Ansvara för att säkra den dagliga driften och att lagar och regler efterlevs
Ansvara för att säkerställa en effektiv säljorganisation avseende distribution, plock, färskhet och försäljning i butik
Säkra rätt order i butik (ROB) genom att samresa med Säljarna 2 - 3 ggr per vecka samt genomföra regelbundna uppföljnings- coachingsmöten med samtliga säljare
Kontinuerligt utvärdera ruttning för att säkra konkurrenskraft och kostnadseffektivitet
Säkerställa arbetssätt för samtliga medarbetare i respektive roll
Utveckla organisationen för att säkra rätt kompetens på rätt plats/roll
Övergripande arbetsmiljöansvar för regionenKvalifikationer
Vi söker dig som brinner för försäljning, som drivs av att uppnå resultat tillsammans med andra och som har en bakgrund som ledare där du haft resultat- och personalansvar. Du har erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling och förbättringar och har minst 3 - 5 års erfarenhet från kvalificerad och dokumenterat framgångsrik försäljning inom livsmedelsbranschen.
Som person är du resultatorienterad och arbetar utifrån att hela tiden skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare. Du trivs med att vara ute på destinationerna och coacha "hands on".
För att lyckas i rollen behöver du ha ett starkt eget driv, vara handlingskraftig, målinriktad och prestigelös. Du skapar goda relationer såväl internt som externt och har en god kommunikativ förmåga med fallenhet för att förklara, vinna förtroende och få människor med dig. Du är en naturlig ledare och lagspelare som motiverar, inspirerar och genom ditt ledarskap förstärker positiva beteende och prestationer. Ditt arbete kännetecknas av struktur och hög kvalitet. Du är van att se olika affärsmöjligheter och ser det som en självklarhet att fokusera på lönsamhet. Du tar egna initiativ och har en god problemlösningsförmåga.
Du är inte rädd för att utmana och du motiveras av perspektivväxlingen mellan helhet och att fördjupa dig i detaljer och du har en god förmåga att prioritera däremellan. Du har en mycket god förmåga att föra en konstruktiv dialog med uppdragsgivare, hantera den entreprenöriella kulturen med mod att ta diskussioner högt och lågt.
Krav: B-körkort, goda ekonomi- och IT-kunskaper samt goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi dig?
Detta är en bred, utvecklande och aktiv roll, och vi ger dig möjlighet att jobba självständigt och med stort eget ansvar.
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.seSå ansöker du
För mer information om tjänsten, kontakta Mikael Berg på telefon 0765 - 36 80 96.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
