Regional Försäljningschef till segment Fastighet
2025-08-28
Är du redo för nästa utmaning inom försäljning, ledarskap och förändringsarbete i branschens ledande bolag? Vi befinner oss på en spännande resa där nya arbetssätt, processer och affärsmodeller ska ta oss till nästa nivå. Som Regional Försäljningschef inom segment Fastighet får du en nyckelroll i förändringsarbetet -där du leder och utvecklar ett starkt säljteam i Sveriges största säljorganisation.
Om rollen som Regional Försäljningschef
Som Regional Försäljningschef för segment fastighet har du ett helhetsansvar för att driva och utveckla försäljningen inom regionen som omfattar Värmland, Örebro län och Mälardalen. Du leder och coachar ett team på 13 säljare och har en central roll i regionens fortsatta tillväxt. Ett viktigt fokusområde framåt är förändringsledning, där du spelar en nyckelroll i att driva nya arbetssätt, processer och affärsmodeller för att nå våra mål - en omsättning på 330 miljoner kronor årligen inom segmentet.
I rollen som regional försäljningschef arbetar du nära dina säljare, regionens övriga regionala försäljningschefer och butiksorganisationen. Du ingår i regionens ledningsgrupp och är en aktiv i den strategiska affärsplaneringen.
Dina främsta arbetsuppgifter
• Samordna, coacha och utveckla regionens säljare inom segment fastighet.
• Driva försäljningen med fokus på lönsam tillväxt och uppsatta KPI:er.
• Leda och genomföra förändringsarbete i organisationen.
• Planera, införa och följa upp nya arbetssätt, processer och projekt.
• Delta aktivt i regionens ledningsgrupp och strategiska affärsplanering.
• Genomföra strukturerade uppföljningar och coachande samtal med dina medarbetare.
Du rapporterar till Regionchef Ulrica Thored, som har fullt försäljnings- och resultatansvar för regionens totala verksamhet, omfattande 11 butiker och cirka 220 anställda. Tjänsten innebär en del resor och vi ser gärna att du är placerad på någon av våra kontor i Karlstad, Västerås, Örebro eller Eskilstuna. Tjänstebil ingår i rollen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en trygg ledare och har en mycket god förmåga att balansera ledarskapets olika dimensioner - att coacha, leda och driva förändring i rätt riktning med ett inkluderande förhållningssätt. Du brinner för att utveckla både dig själv och andra, och leder med engagemang, tydlighet och inspiration. För att lyckas i rollen behöver du vara starkt affärsorienterad och resultatfokuserad, med förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativt ledarskap. Du är förtroendeingivande, lyhörd och empatisk - samtidigt som du har modet och beslutsamheten att fatta affärsstrategiska beslut.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
• ledarskap i en försäljningsorganisation
• förändringsledning och att driva utvecklingsprocesser.
• offentlig upphandling
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - Om Ahlsell | Jobba hos oss
Vad händer nu?
Inom Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att vår organisation ska spegla våra kunder och samhället i stort. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser och erfarenheter. För att främja detta förekommer tester som en del i rekryteringsprocessen. Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 19 september 2025.
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor eller funderingar om rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrica Thored, ulrica.thored@ahlsell.se
019-219601 eller HR-partner Emilia Miller, emilia.miller@ahlsell.se
, 0582-82671
Facklig kontakt för Unionen är Lena Bergman, telefon 072-716 98 31
Varmt välkommen att söka till oss på Ahlsell! Ersättning
