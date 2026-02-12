Regional Driftschef till restaurangkedja
2026-02-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vår kund är en stor franchisetagare i Norden inom en internationellt etablerad restaurangkedja. Med ett stort antal restauranger i Sverige driver de en verksamhet med tydligt fokus på kvalitet, lönsamhet, gästupplevelse och medarbetarutveckling.
Kulturen präglas av entreprenörskap, starkt lokalt ansvar och ett genuint engagemang för både människor och resultat. Dom tror på lärande ledarskap, tydliga värderingar och att framgång skapas genom närvarande och kunniga ledare i verksamheten.
Om rollen
Vi söker nu en senior Driftschef med ansvar för cirka 12-15 restauranger i Mellersta Sverige, med tyngdpunkt i Värmland. Rollen innebär ett övergripande ansvar för drift, lönsamhet och utveckling inom ditt område. Du har en central position i organisationen och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till ditt team och restaurangchefer. Rollen är både analytisk och hands-on - du förväntas kunna växla mellan att arbeta med nyckeltal och att vara ute i verksamheten där det händer. Inledningsvis kan rollen innebära en period av introduktion och fördjupning i verksamheten för att säkerställa rätt förståelse för struktur, arbetssätt och kultur.
Arbetsuppgifter
• Övergripande resultat- och lönsamhetsansvar för 12-15 restauranger
• Leda och utveckla ditt team samt indirekt restaurangchefer och personal
• Säkerställa hög kvalitet inom drift, gästupplevelse och medarbetarengagemang
• Driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt för ökad effektivitet
• Följa upp nyckeltal och omsätta analys till konkret handling
• Vara närvarande i restaurangerna och arbeta verksamhetsnära
• Säkerställa att värderingar och varumärkeslöfte efterlevs
• Bidra i strategiska forum och presentationssammanhang
• Rollen innebär resor inom regionen och övernattningar förekommer regelbundet.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ledande roller inom kedjedriven restaurang- eller snabbmatsverksamhet. Du är van att arbeta med flera enheter samtidigt och har dokumenterad erfarenhet av att driva lönsamhet genom starkt ledarskap och strukturerad uppföljning. Du behöver förstå logiken i volymdriven restaurangverksamhet där tempo, struktur och kvalitet är avgörande.
Som person är du trygg, energifylld och tydlig. Du har förmågan att skapa respekt genom kunskap och närvaro. Du trivs i en kultur där gästen och medarbetarna står i centrum, och du motiveras av att utveckla andra ledare. Du är prestigelös, verksamhetsnära och räds inte att kavla upp ärmarna när det behövs. Samtidigt har du den strategiska höjden att se helhet, analysera siffror och fatta långsiktigt kloka beslut.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en nyckelroll i en stabil och expansiv organisation med starkt varumärke och tydlig tillväxtambition. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och sätta avtryck i en verksamhet där människor och resultat går hand i hand. Du blir en del av en engagerad och värderingsstyrd kultur med korta beslutsvägar och högt tempo.
Övrigt
Placering: Värmland/Småland
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Stijn Bos på stijn.bos@qtym.se
alt +46704574771. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket gör att rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansöker gör du via formuläret nedan.
