Redovisningskonsult till MinCFO

Till MinCFO söker vi nu en driven redovisningskonsult som vill arbeta nära kund, analysera siffror på riktigt och bidra till bättre affärsbeslut för våra kunder. Här får du kombinera redovisning med rådgivning, ekonomisk uppföljning och utveckling - i ett bolag där idéer blir verklighet snabbt och där du får påverka från dag ett.
Om rollen:
I rollen som redovisningskonsult hos MinCFO har du ett helhetsansvar för dina kunduppdrag och fungerar som en trygg och långsiktig ekonomisk partner. Du arbetar med löpande bokföring samt månads- och årsbokslut, men rollen sträcker sig betydligt längre än så. En viktig del av arbetet handlar om att utveckla och kvalitetssäkra rapportering, analysera kundernas ekonomi och följa upp lönsamhet, nyckeltal och avvikelser. Genom rådgivning och dialog hjälper du kunderna att förstå sina siffror och använda dem som underlag för bättre beslut. Du får även möjlighet att jobba tillsammans med vårt produktteam för utveckling av MinCFO:s plattform för rapportering, prognos och finansiell analys.
Du har en nära kontakt med dina kunder och ansvarar för uppföljning, analys och rådgivning kopplat till deras ekonomiska utveckling. Samtidigt driver du förbättringar och effektivisering av arbetssätt och processer, både internt och hos kund. Meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med löneprocessen, men inget krav.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå, och som är van att självständigt driva redovisning och bokslut. Du har en god förståelse för hela redovisningsflödet och ett intresse för ekonomistyrning och analys. Du är systemvan, där erfarenhet av Fortnox är meriterande, och du känner dig trygg i att kommunicera ekonomi på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt. Har du haft eget kundansvar, drivit egen verksamhet eller arbetat i en mer rådgivande roll ser vi det som ett stort plus. Goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trygg i din kompetens. Du trivs i en entreprenöriell miljö där tempot är högt och där du får ta ägarskap för dina uppdrag. Du uppskattar variation i vardagen, tycker om att arbeta med flera kunder parallellt och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. Hos MinCFO värdesätts samarbete, prestigelöshet och viljan att bidra till både kundernas och teamets utveckling.
Om MinCFO
MinCFO är ett bolag i stark tillväxt där du får möjlighet att utvecklas i takt med oss. Vi hjälper snabbväxande bolag att skapa struktur, insikt och kontroll över sin ekonomi, och den erfarenheten paketerar vi nu i en skalbar produkt. Som en av våra tidiga medarbetare får du en central roll nära grundarna, med reellt inflytande över arbetssätt, kundupplägg och utveckling. Här finns utrymme att prova nytt, lära snabbt och kontinuerligt förbättra hur vi arbetar, samtidigt som du har ett varmt och kompetent team i ryggen samt en bredare gemenskap via våra systerbolag.
MinCFO skapar skräddarsydda ekonomilösningar för små och medelstora företag genom att kombinera automatisering, smarta integrationer och kvalificerad rådgivning. Vi tror på att förstå kundens affär - på riktigt.
