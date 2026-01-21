Redovisningskonsult till Enteract i Västervik
EnterAct Ekonomi AB / Redovisningsekonomjobb / Västervik Visa alla redovisningsekonomjobb i Västervik
2026-01-21
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnterAct Ekonomi AB i Västervik
Enteract Ekonomi AB i Västervik växer, och behöver nu en ny medarbetare, som likt oss brinner för bokföring och den konsultativa rollen. Är du redovisningskonsulten som älskar att arbeta kundnära och rådgivande? Har du den redovisningsekonomiska helhetskompetensen att kunna hjälpa din kund med allt från rutiner för kvittoredovisning till bokslut? Då vill vi prata med dig! Ansök redan idag, eller kontakta oss för mer information. Välkommen!
Om rollen
Som redovisningskonsult på Enteract blir du en del av en liten grupp med stor kunskap och erfarenhet inom såväl redovisningsekonomi som den konsultativa rollen. Med utgångspunkt i våra moderna och centralt belägna lokaler i Västervik, kommer du som vår nya kollega att bistå våra kunder - små och medelstora enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag - med allt som ett företag utan egen ekonomiavdelning behöver: löpande bokföring, löner, deklarationer, bokslut och inte minst rådgivning.
Vi arbetar nära våra kunder, med målet att vara en viktig och nära ekonomipartner, och detta kommer att speglas även i din roll. Som redovisningskonsult hos oss får du därför arbeta kundnära och rådgivande i en varierande och stimulerande roll.
Tjänsten utgår från Västervik, men för rätt person är en hybridarbetsplats möjlig.
Om dig
Vi tror att du har utbildning inom redovisningsekonomi från universitet eller högskola, alternativt motsvarande arbetslivsförvärvad kompetens. Du bör vara certifierad redovisningsekonom eller auktoriserad redovisningskonsult. Din kunskap och erfarenhet ska ge dig möjlighet att finnas med din kund under hela året, från prognos till bokslut.
Du bör ha arbetat i en liknande roll tidigare, men viktigare än hur många års erfarenhet du har är din personliga lämplighet för rollen. Då arbetet är kundnära och rådgivande, är det viktigt att du trivs med och drivs av att arbeta konsultativt. Du vill finnas i en partnerroll, där du bistår i allt från friskvårdskvitton som övergripande rutinöversikter för din kund.
Därtill ser vi att du är en person som på egen hand kan identifiera vilken kunskap du behöver för att hjälpa en kund i ett specifikt ärende, och sedan självständigt tar ansvar för att inhämta den. Du värdesätter och prioriterar din egen löpande kompetensutveckling, och vet mervärdet du genom det skapar i en kundrelation.
På Enteract AB arbetar vi i Fortnox och Capego, och du som blir vår nya konsultkollega ska ha erfarenhet av att arbeta i dessa eller motsvarande programvaror, samt som ekonom vara en van användare av Excel.
Om Enteract
Enteract Ekonomi AB är ett oberoende redovisningsföretag med flerårig erfarenhet av att sköta olika ekonomitjänster åt både små och medelstora företag inom en rad olika branscher.
Vi hjälper till med tjänster såsom löpande bokföring, momsredovisning, löner, bokslut, årsredovisning, deklarationer, m.m. Vi vill tillsammans med kvalificerade ekonomitjänster och personligt engagemang skapa ett nära samarbete med alla våra kunder. Vi vill att kunderna ska känna sig helt trygga med att lämna över uppdraget till oss.
Vi som byrå siktar på 100 % kundnöjdhet och alla kunder ska känna sig trygga med oss som sitt bollplank och kompanjon.
Vi jobbar ständigt med att effektivisera, till en nivå som är lönsam för våra kunder.
Läs gärna mer om oss på enteract.se.
Kontakt och ansökan
Har du frågor eller funderingar kring rollen, eller vill du skicka in en ansökan? Skriv till emma@enteract.se
.
Sista ansökningsdatum är 13 februari. Notera dock att urval sker löpande, och att rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: emma@enteract.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningskonsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EnterAct Ekonomi AB
(org.nr 559328-5900), https://www.enteract.se/
Allén 68 (visa karta
)
593 61 VÄSTERVIK Arbetsplats
Enteract Ekonomi AB Jobbnummer
9697900