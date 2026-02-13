Redovisningskonsult
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Accounting Sverige AB i Stockholm
Vi är Elite Accounting, en plats med ett tydligt mål: att allt och alla som möter oss ska växa.
Vår filosofi är enkel. Vi sätter människan i centrum och arbetar varje dag för att hjälpa både medarbetare och kunder att utvecklas i sin egen takt. Tillsammans bygger vi ett starkt och drivet team där vi stöttar varandra och gläds åt varandras framgångar.
Det är så vi skapar glada, motiverade och kompetenta medarbetare.
Nu är vi nyfikna, är du nästa person som vill växa tillsammans med oss?
Vi söker dig som...
tar initiativ, både när det gäller att utvecklas i din roll och att bygga relationer. Du har ett inre driv och självledarskap samtidigt som du är en prestigelös och positiv lagspelare. Hos oss på Elite Accounting trivs du med att dela med dig av idéer kring utveckling och förbättring och är en lyhörd och engagerad kollega.
Känner du att vi beskrev dig? Läs vidare, chansen är stor att vi kommer att skapa magi ihop.
I din roll som redovisningskonsult kommer du ha ansvar för egna kunduppdrag, där du förväntas kunna hantera följande arbetsuppgifter på ett självständigt sätt:
• Löpande bokföring
• Leverantörs- och kundreskontra
• Momsavstämning och deklarering
• AGI-deklarering
• Periodbokslut och rapportering
• Arbete inom årsbokslut, årsredovisning och deklarationer
Vi tror att du har:
• 1-3 års erfarenhet på redovisningsbyrå
• Vana vid att ansvara för dina egna kunduppdrag
• Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
• God vana av Fortnox, Visma Bokslut och Office365
• Ett digitalt mindset och nyfikenhet på smarta lösningar
DIN ARBETSPLATS
När du kliver in på Elites kontor möts du av storstadspuls, musik och en färgstark kultur. Här finns utrymme att uttrycka dina idéer, ta plats och bidra på ditt sätt. Vi låter våra digitala verktyg ta hand om siffrorna så att vi kan fokusera på det som verkligen betyder något: att förstå verksamheter, mål och visioner och att stötta din utveckling. Tillsammans bygger vi en plan som tar dig dit du vill, för vår framgång finns i din framgång.
DINA KOLLEGOR
Elite-teamet är grunden i vår kultur. Här hjälper vi varandra, delar kunskap och skrattar mycket längs vägen. Oavsett om det gäller en snabb fråga på Teams, ett bollplank vid skrivbordet eller ett skratt mellan möten, finns teamet alltid där. Styrkan i laget är det som gör Elite unikt och vårt öppna kontorslandskap, musiken, AW:erna och konferensresorna har genom åren bidragit till vårt starka team.
Redo att bli en del av Elite? Skicka in din ansökan så kör vi!
Psst! CV och personligt brev behövs inte - skicka bara din LinkedIn-länk.
Elite Accounting - Where People & Business grow Ersättning
