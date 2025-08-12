Redovisningsekonomer, ekonomiassistenter och controllers sökes
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du jobba flexibelt och utvecklas inom ekonomi? Trevex Consulting söker nu driven och engagerad personal för allmän visstidsanställning inom redovisning och controlling. Vi erbjuder tidsbegränsade anställningar med möjlighet till varierande uppdrag hos våra kunder, främst inom ekonomiservice och interimskonsulttjänster.
Om rollen:
Du kommer att arbeta med ekonomifunktioner som löpande bokföring, bokslut, löneadministration, rapportering och ekonomisk analys, beroende på din erfarenhet och kompetens. Vi söker dig som är redovisningsekonom, ekonomiassistent eller controller och som trivs med att arbeta självständigt och i team.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning och erfarenhet inom ekonomi
Är noggrann, strukturerad och har god kommunikativ förmåga
Är flexibel och villig att anta olika uppdrag under anställningens gång
Har goda kunskaper i olika ERP-system
Vi erbjuder:
Tidsbegränsade anställningar (allmän visstidsanställning) med tydligt uppdrag
Möjlighet att utveckla din kompetens inom olika branscher och företag
En stimulerande arbetsmiljö med stöd från erfarna kollegor och ledning
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till förlängning eller nya uppdrag
Vi går igenom alla ansökningar och intervjuar successivt så ansök redan idag!

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
