Redovisningsekonom till Ursviken Technology
2026-03-05
Vi söker en redovisningsekonom till vårt ekonomiska team! Vi är en organisation med korta beslutsvägar där du får vara med och påverka från start. Som redovisningsekonom hos oss blir du en nyckelspelare i vår fortsatta utveckling!Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Ursviken Technology AB är ett svenskt industriföretag med över 135 års erfarenhet av att utveckla och tillverka avancerade maskiner för plåtbearbetning - framför allt CNC-styrda kantpressar, gradsaxar och specialanpassade lösningar för industriell metallbearbetning. Våra produkter designas och byggs i Skellefteå och exporteras till kunder i över 100 länder, där de används i krävande tillverkningsmiljöer världen över. Företaget är en del av den nordiska industrigruppen Vaski Group och präglas av innovation, kvalitet och ett nära samarbete med kunder och partners.Arbetsuppgifter
I denna roll har du ansvar för den löpande redovisningen inom bolaget. Du rapporterar direkt till ekonomichef.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Löpande bokföring.
• Bokslutsarbete, både månad- och årsbokslut.
• Kundfakturering.
• Redovisning och inbetalning av moms- och skatter.
• Lageravstämningar.
• Analyser av resultat.
• Rapportering internt och till myndigheter etc.
• Bistå vid revision och arbete med årsredovisningar.
• Utveckling och effektivisering av processer, rutiner och automatisering.
• Stöd till ekonomichef och kollegor i gruppen vid behov.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du har en gymnasial utbildning inom det ekonomiska området eller en eftergymnasial utbildning kanske inom redovisning eller företagsekonomi. I denna roll behöver du vara trygg med att upprätta månads och årsbokslut. Har du erfarenhet av löneadministration så ser vi detta som mycket meriterande.
För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du är lösningsorienterad, driven och brinner för att bidra till teamet och till fortsatt utveckling. Vi värdesätter flexibilitet då arbetsuppgifterna kan variera. Vidare är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar och är självgående i ditt arbetssätt. Som person är du strukturerad och noggrann. Kvalifikationer
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi.
• Behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
• Ha goda kunskaper i Excel.
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom företagsekonomi, handel och administration.
• Erfarenhet av lönehantering.
• Erfarenhet av att jobba i Monitor G5, Kontek lön.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att utvecklas inom ett starkt globalt bolag med stor framtidstro och tillväxtpotential.
Information och kontakt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid, på plats vid fabriken i Ursviken.
Lön: Fast månadslön.
I denna rekrytering samarbetar Ursviken Technology med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Ursviken Technology AB.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult,
Karin Nygren på telefonnummer 0910-77 09 85, alt. karin@wikan.se
Sista ansökningsdag är 2026-03-29
