Redovisningsekonom till PreZero i Ängelholm
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Ängelholm
2026-02-17
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Vi söker en ansvarsfull och noggrann Redovisningsekonom som vill arbeta brett med redovisning i en organisation som varje dag bidrar till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid.
Som Redovisningsekonom hos PreZero blir du en del av bolagets redovisningsteam med kollegor både i Ängelholm, Skara och Solna. Tjänsten är placerad i Ängelholm och du rapporterar till bolagets redovisningschef.
Det är en bred roll och arbetsuppgifterna inkluderar bland annat löpande redovisning, inläsning av filer från försystem till SAP, anläggningsregister, avstämningar, månads- och årsbokslutsarbete och ägarrapportering. Du redovisar också moms och intrastatstatistik till myndigheter. Du kommer jobba i flera IT-system, däribland SAP, Alusta, E1 och Google Workspace.
I rollen har du dialog med interna kontaktytor i både Sverige och Tyskland och får även möjlighet att delta i arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt. Du utför också interna kontroller i olika processer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (40tim/vecka) och tillsätts så snart det är möjligt. Övertidsarbete förekommer emellanåt. Resor i arbetet ca 1-2 ggr år
Vem är du?
Vi söker dig med minst gymnasieutbildning inom ekonomi och med 3-5 års erfarenhet av redovisningsarbete, gärna i en större organisation. Du är trygg i att arbeta med stora transaktionsvolymer, har goda IT kunskaper och god vana av att arbeta i affärssystem. Har du erfarenhet av SAP är det ett plus. Du är flytande i svenska, tal och skrift, och har även goda kunskaper i engelska. Har du kunskaper i tyska är det meriterande.
Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad som person. Du trivs med att lösa problem, är nyfiken på system och processer och arbetar proaktivt. Som teamspelare tillsammans med din kommunikativa förmåga skapar du goda samarbeten och bidrar till struktur och kvalitet. Du trivs med bredden, arbetar systematiskt, har ett analytiskt kritiskt tänkande och är inte rädd för att dyka ner i detaljer när det behövs. Eftersom du kommer att hantera känslig information är integritet och ditt etiska omdöme orubbligt. Du tycker om att arbeta i en organisation som arbetar med ständiga förbättringar. Där kommer din anpassningsförmåga och nyfikenhet in. Publiceringsdatum2026-02-17Övrig information
PreZero genomför bakgrundskontroller inför anställning.
Vill du vara med och göra skillnad? Skicka in din ansökan redan idag!
Vad erbjuder vi dig?
Vi på PreZero erbjuder en arbetsplats med en ledig stämning där vi hjälper och stöttar varandra. Utan våra medarbetare, ingen verksamhet. Vi har ett starkt fokus på att både stötta din utveckling på jobbet och underlätta för dig att kombinera arbetet med allt annat som livet erbjuder och kräver. Tillsammans bidrar vi varje dag till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Något som ger engagemang och stolthet oavsett yrkesroll. Vi är noga med att bry oss om varandra, jobba säkert och ha kul på arbetet.
Vi på PreZero ser på mångfald en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Om PreZero
PreZero strävar mot att främja varje medarbetares professionella utveckling samtidigt som vi stödjer en sund balans mellan arbete och privatliv. Vår företagskultur präglas av en familjär atmosfär och vi känner stolthet över att dela visionen om en mer hållbar morgondag. PreZero Sverige är ett avfalls- och återvinningsföretag som ingår i det internationella miljöbolaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i elva länder. I Sverige är vi cirka 1 200 medarbetare på drygt 60 orter.
Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar PreZero med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Hallberg, rekryteringskonsult på Magnus.Hallberg@jeffersonwells.se
alternativt 070 377 46 18. Din ansökan skickar du in via länken nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Transportgatan 9D
)
262 71 ÄNGELHOLM
Pre Zero Ängelholm
Contact
Magnus Hallberg Magnus.Hallberg@jeffersonwells.se +46703774618
9747170