Redovisningsekonom till Östersund
Andara Group AB / Redovisningsekonomjobb / Östersund Visa alla redovisningsekonomjobb i Östersund
2025-08-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Östersund
, Sundsvall
, Umeå
, Falun
, Gävle
eller i hela Sverige
Har du några års erfarenhet inom redovisning och trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och göra skillnad? Vill du arbeta i en internationell miljö med nära samarbete över landsgränser? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Vi söker nu en självgående redovisningsekonom till vår kunds kontor i Östersund. Du kommer att ha en nyckelroll i vår svenska verksamhet och vara ett viktigt stöd i både det dagliga ekonomiarbetet och i det strategiska beslutsfattandet.
Om rollen
Som redovisningsekonom rapporterar du direkt till vår kunds Sverigechef och funktionsrapporteras till vår CFO i Norge. Du kommer också att ha ett nära samarbete med redovisningschefen på huvudkontoret utanför Oslo, vilket innebär att viss resande (ca 4 gånger per år) ingår i tjänsten.
Eftersom vår kund inte har en ekonomichef i Sverige är det viktigt att du är trygg i din kompetens, självgående och kan ta fullt ansvar för det svenska bolagets ekonomiska rapportering och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring och dokumentation av affärshändelser
Månads-, kvartals- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar
Budgetering och prognosarbete tillsammans med ledningen
Skatte- och momsredovisning samt rapportering till svenska myndigheter
Ekonomisk analys och uppföljning av kassaflöde, lönsamhet och investeringar
Ansvar för kund-, leverantörs- och likviditetsreskontra
Hantering av valuta (inkl. säkring)
Rapportering kring investeringar och inventering av anläggningstillgångar
Samarbete med norska controller- och redovisningsteamet för framtagning av "Segment Figures"
Ad-hoc rapportering och stöd vid grupprapportering
Vi söker dig som har
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Några års erfarenhet från liknande roll, gärna inom internationellt företag
God förståelse för svensk redovisningspraxis, skatt och moms
Erfarenhet av bokslutsarbete och myndighetsrapportering
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem
Vi erbjuder dig
En ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka
Ett internationellt och samarbetsinriktat arbetsklimat
Flexibilitet och möjlighet till personlig utveckling
Tjänstgöringsort: Karlstad med möjlighet till visst resande till Norge (ca 4 gånger/år)
Anställningsvillkor och information
Omfattning: Heltid
Start: Omgående. Rollen är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd hos vår kund
Placering: Östersund
Andara Group tar hand om hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår konsultchef på ellinore.pereira@andaragroup.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Economy Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9459879