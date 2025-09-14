Redovisningsekonom till Norrtälje

Vi söker Dig som är utbildad redovisningsekonom och har några års erfarenhet från arbete på en redovisningsbyrå. Vi är den personliga redovisningsbyrån med lång erfarenhet och goda kunskaper. Vi använder den senaste tekniken som verktyg för att kunna ge en så bra och snabb hjälp som möjligt till våra kunder. Vi arbetar i Fortnox som är ett ekonomiprogram där vi arbetar digitalt. Erfarenhet från programmet är en stor merit. Vi finns i centrala Norrtälje och vi önskar att vår nya medarbetare bor i vår kommun.