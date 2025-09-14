Redovisningsekonom till Norrtälje

Lind Ekonomi i Norrtälje AB / Redovisningsekonomjobb / Norrtälje
2025-09-14


Vi söker Dig som är utbildad redovisningsekonom och har några års erfarenhet från arbete på en redovisningsbyrå.
Vi är den personliga redovisningsbyrån med lång erfarenhet och goda kunskaper. Vi använder den senaste tekniken som verktyg för att kunna ge en så bra och snabb hjälp som möjligt till våra kunder.
Vi arbetar i Fortnox som är ett ekonomiprogram där vi arbetar digitalt. Erfarenhet från programmet är en stor merit.
Vi finns i centrala Norrtälje och vi önskar att vår nya medarbetare bor i vår kommun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: monica@lindekonomi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lind Ekonomi i Norrtälje AB (org.nr 556505-7519)
Faktorigatan 6 (visa karta)
761 30  NORRTÄLJE

Kontakt
Redovisningskonsult/ägare
Monica Lind
monica@lindekonomi.se
0706242495

Jobbnummer
9507582

