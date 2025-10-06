Redovisningsekonom till Idrottsservice Väst AB
Rf-Sisu Västra Götaland / Redovisningsekonomjobb / Karlstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlstad
2025-10-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rf-Sisu Västra Götaland i Karlstad
, Lidköping
, Skövde
, Skara
, Vänersborg
eller i hela Sverige
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott - världens bästa!
Läs mer om oss här: www.rfsisu.se/vastragotaland
Idrottsservice Väst AB
Idrottservice Väst AB är en nystartad redovisningsbyråbyrå som i första hand vänder sig till idrottsföreningar och idrottsförbund och andra närstående intressenter som verkar i Västra Götaland och Värmland.
Företaget har som mål bedriva verksamhet inom bokföring och löneadministration, allt i en helhetslösning eller i skräddarsydda delar som passar just den unika föreningen.
Byrån jobbar med digitala lösningar med målsättningen att bereda plats till så många som möjligt.
Våra huvudsakliga tjänster
Bokföring och bokslut
• Löneadministration
• Deklaration
• Konsultation
Redovisningsekonom
Vi söker dig som har en utbildning inom redovisning och är intresserat av att hitta moderna digitala lösningar som gör föreningslivet enklare i vardagen. Tillsammans med teamet är du en del av den utveckling som sker i den här delen av samhället.
Dina egenskaper
God erfarenhet av modern redovisning Intresserad av digital utveckling Ansvarsfull lagspelare
Bra på att planera din egen arbetstid
Våra system
Vi jobbar uteslutande i Fortnox
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader
Placering
Din placering kommer att vara på RF-SISU Värmlands huvudkontor i Karlstad med möjlighet till arbete hemifrån.
Din ansökan och löneanspråk
Vi tillämpar transparent lönesättning och för denna roll erbjuder vi ett löneintervall på 33 000-39 000 kr/mån beroende på erfarenhet och kompetens.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Grad Onecruiter
Sista ansökningsdag är 27 november
Intresserad
Är du intresserad? Skicka in du ansökan snarast.
Har du några frågor eller funderingar kontakta Karin Haldorsdotter-Lindkvist, Verksamhetsledare, 0709-265879, eller via mail; karin.haldorssdotter-lindqvist@rfsisu.se
Facklig representant är Maria Gustavsson, 0709-265880, mail; maria.gustavsson@rfsisu.se
Idrottsservice Väst AB är ett bolag som ägs av RF-SISU Värmland och RF-SISU Västra Götaland. Företaget har idag drygt 100 kunder och är under stark expansion. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rf-Sisu Västra Götaland Arbetsplats
Rf-Sisu Västra Götaland Jobbnummer
9543007