Redovisningsekonom till Brightvision AB Göteborg

Vill du kliva in i en miljö där redovisning handlar lika mycket om att tänka framtid som att stämma av konton? Vi söker en skicklig redovisningsekonom med projektfokus, effektivitetsdrift - och med nyfikenhet på hur AI kan förbättra våra ekonomiflöden.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Brightvision AB är en kreativ och växande byrå i Göteborg med ca 85 medarbetare och frilansare. Vi jobbar med tech, B2B och marknadskommunikation - och vi tror på att våra interna processer ska matcha vår kundleverans i kvalitet och smidighet. Nu vill vi ta nästa steg och göra ekonomifunktionen ännu vassare.
Din roll
I denna tjänst blir du redovisningsekonom och processutvecklare i ett. Du kommer bland annat att:
Ansvara för projektredovisning, bonushantering, kostnadskontroll och uppföljning kopplat till våra uppdrag
• Sköta bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt löner och arbetsgivardeklarationer
• Ta hand om momsredovisning, månadsbokslut och rapportering till ledning
• Identifiera och implementera effektiviseringar - du är nyfiken på hur AI-verktyg och smart systemanvändning kan automatisera och förbättra våra ekonomiprocesser
• Arbeta nära verksamheten och fungera som rådgivare kring ekonomiflöden och systemstöd
Vi söker dig som har
• Minst 4 års erfarenhet från liknande roll - gärna i konsult- eller byråverksamhet
• Gedigen erfarenhet av projektredovisning, löpande bokföring, löner, moms och bokslut
• Stark systemvana, förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg och vilja att införa automatisering och AI-stöd
• Förmåga att hålla hög struktur och noggrannhet, och att kommunicera ekonomiska flöden till kollegor som inte är ekonomer
• Tillgång att starta och finnas på kontoret i Göteborg 2-3 dagar per vecka - gärna med möjlighet till viss distans
• Ett driv att förbättra, utveckla och ta ansvar för ekonomifunktionen snarare än bara administrera den
Meriterande
• Erfarenhet från verksamhet med frilansare och projektbaserade tjänster
• Kännedom om regelverk som K2/K3 eller andra redovisningsstandarder
• Praktisk erfarenhet av AI-verktyg eller processautomatisering inom ekonomi
Det erbjuder vi
• En roll där du får full frihet att påverka hur ekonomiflöden fungerar och hur vi jobbar smartare
• Deltid på kontor: ca 2-3 dagar/vecka på vårt härliga kontor i Göteborg + möjlighet till remote arbete
• Kreativ byråmiljö där ekonomi inte är "bara siffror" utan en viktig del av framgången
• Goa kollegor med stort engagemang, högt tempo och tydligt fokus på utvecklingSå ansöker du
Skicka in ditt CV och ett par rader - varför just du passar - på länken nedan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och ser gärna att du kan vara igång inom kort.
