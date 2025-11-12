Redovisningsekonom till Arvika
Industri Support Värmland AB / Redovisningsekonomjobb / Arvika Visa alla redovisningsekonomjobb i Arvika
2025-11-12
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Vill du arbeta i en bred och ansvarsfull roll inom ekonomi? Nu söker vi en redovisningsekonom som trivs med att arbeta strukturerat och har ett öga för detaljer. På den här tjänsten blir du en viktig del av ekonomifunktionen och får möjlighet att bidra till företagets fortsatta utveckling. Företaget erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, trevliga kollegor och konkurrenskraftiga villkor.Arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom arbetar du med hela flödet inom redovisning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• In- och utbetalningar samt likviditetskontroller
• Kontoavstämningar och periodiseringar
• Löpande bokföring och kontering
• Moms- och skattehantering
• Bokslutsarbete (månad, kvartal, år)
• Löneekonomi (kontroller, bokföring av löner, sociala avgifter)
Du kommer att arbeta nära ekonomichefen och vara en del av ett engagerat team.Profil
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Minst 2-3 års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• Goda kunskaper i ekonomisystem (t.ex. Visma, Fortnox, SAP) och Excel
• Svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Noggrann och strukturerad
• Analytisk och lösningsorienterad
• Självständig men trivs med samarbete
• Hög integritet och ansvarskänsla Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9601975