Redovisningsekonom sökes
Posithiva Gruppen / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posithiva Gruppen i Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en engagerad ekonom med känsla för ordning och reda? Har du erfarenhet av förening eller offentlig sektor?
Vår ekonom går i pension efter lång och trogen tjänst. Nu letar vi efter en ny stjärna som vill bli del av ett dynamiskt team där vi drivs av engagemang för våra frågor.
Som redovisningsekonom på Posithiva Gruppen analyserar, kvalitetssäkrar och följer du upp de finansiella flödena för att ha en budget i balans, samt ger kvalificerad råd till verksamhetschefen, kassören och andra kollegor. Du arbetar löpande med bokföring, budget, analys, avstämning, uppföljning, rapportering och bokslutsarbete samt hantering av löner och arvoden.
Du är med och utvecklar, reviderar och implementerar finansiella rutiner och processer. Att bevaka och förvalta de ekonomiska föreskrifterna som verksamheten måste följa är en del av ditt ansvarsområde.
Du är en strukturerad, noggrann och ansvarstagande person med gedigen kompetens inom ekonomi. Du är helt självgående i redovisningens alla processer, från bokföring till bokslutsarbetet och årsredovisning samt har mycket goda kunskaper inom projektredovisning.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är flexibel och prestigelös samt har god förmåga att identifiera förbättringsområden.
Självklart identifierar du dig med Posithiva Gruppens värderingar.
Formella krav
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Minst två års relevant yrkeserfarenhet som controller eller redovisningsekonom.
Goda kunskaper i Excel.
Erfarenhet från något ekonomisystem.
Utöver det ser vi gärna att du:
Tidigare har arbetat med hantering av statsbidrag.
Tidigare har arbetat i ideell sektor, offentlig förvaltning eller på myndighet.
Omfattning och tillträde
Tjänsten omfattar 50% och är en tillsvidaretjänst.
Posithiva Gruppen tillämpar sex timmars arbetsdag vilket innebär en arbetsvecka på 30 timmar.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Om arbetsplatsen
Posithiva Gruppen är en social, positiv och inkluderande arbetsplats där vi drivs av engagemang för våra frågor. Du blir en del av ett litet team som jobbar nära varandra i daglig samverkan där vi bidrar med våra respektive kompetenser i en spännande verksamhet.
Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm. Vi är en flexibel arbetsplats och det finns möjlighet att delvis arbeta på distans.
Att jobba hos oss innebär även stor möjlighet till kompetensutveckling och att vara med och utforma arbetet.
Om Posithiva Gruppen
Posithiva Gruppen (PG) bildades 1985 och är den nationella patientorganisationen för personer som lever med hiv. Vi är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening.
Vi erbjuder stöd, rådgivning, mötesplatser, utbildning och psykosocial verksamhet för personer som lever med hiv. Vi bevakar även rättigheter för personer som lever med hiv, bedriver påverkansarbete och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället för att motverka stigmatisering och fördomar.
Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobb@posithivagruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posithiva Gruppen
, http://www.posithivagruppen.se
Östermalmsgatan 5 (visa karta
)
114 24 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Suarez daniel.suarez@posithivagruppen.se 0720110808 Jobbnummer
9501095