Redovisningsekonom med start omgående
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och lösningsorienterad redovisningsekonom som gillar att skapa ordning och struktur? Just nu söker vi dig som vill ta dig an ett konsultuppdrag där du får en viktig roll i att säkerställa kvaliteten i balansräkningen genom att rensa och analysera balansposter.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom kliver du in i en verksamhet med behov av att stärka upp inom redovisning och bokslutsarbete. Ditt huvudsakliga fokus kommer vara att arbeta med genomlysning, analys och rensning av balansposter för att säkerställa korrekt och uppdaterad redovisning.
Du tillhör ett redovisningsteam och bidrar med både struktur, kvalitet och framdrift i arbetet.
Ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
• Analysera och stämma av balanskonton
• Rensa, korrigera och kvalitetssäkra balansposter
• Identifiera avvikelser och föreslå åtgärder
• Dokumentera arbetssätt och genomförda justeringar
• Stötta i löpande redovisning och bokslutsarbete vid behov
• Säkerställa att redovisningen är uppdaterad och följer gällande regelverk
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av kvalificerad redovisning och bokslutsarbete
• God vana av balansavstämningar och kontoanalys
• Erfarenhet av att arbeta med rensning eller kvalitetssäkring av balansposter
• God systemvana och Excelkunskaper
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya miljöer och strukturerDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en noggrann och kvalitetsmedveten person som har ett starkt öga för detaljer och brinner för att skapa ordning i komplexa sammanhang. Du arbetar strukturerat och metodiskt, samtidigt som du har förmågan att driva ditt arbete självständigt och ta egna initiativ. Vidare är du analytisk och lösningsorienterad, med en prestigelös inställning och god samarbetsförmåga, vilket gör att du enkelt bygger förtroende i dialog med kollegor och intressenter.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-20.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/SJR-ekonomi-finans-konsult-annons20.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56 Jobbnummer
9983629