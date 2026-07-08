Redovisningsekonom Kommunstyrelsens kontor
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2026-07-08
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Vill du arbeta med kvalificerad redovisning i en av Sveriges större kommuner? Södertälje kommun söker nu en redovisningsekonom som vill bidra till en stabil, transparent och rättvisande ekonomisk rapportering – och samtidigt vara med och utveckla framtidens ekonomiprocesser. ni gör, verksamhetsidé, mål och vision, hur arbetsgruppen ser ut m.m. Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom i Södertälje kommun ingår du i ekonomiavdelningen och arbetar nära både kollegor inom ekonomifunktionen och verksamheten. Rollen är bred och innehåller såväl operativa som mer analytiska inslag, med fokus på kvalitet i redovisning och rapportering.
Du får ett eget ansvarsområde och är delaktig i hela redovisningsprocessen – från löpande bokföring till bokslut och extern rapportering.
Vem är du?
I rollen arbetar du bland annat med:
Löpande redovisning och kontoavstämningar
Månads-, delårs- och årsbokslut
Kvalitetssäkring av redovisning enligt gällande regelverk (inkl. RKR)
SCB-rapportering och annan extern rapportering
Medverkan i arbetet med sammanställda räkenskaper
Stöd och rådgivning till verksamhet och förvaltningar i ekonomifrågor
Utveckling och effektivisering av rutiner, processer och arbetssättKvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande YH-utbildning
Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Erfarenhet av arbete i större affärssystem
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med sammanställda räkenskaper och koncernredovisning
Erfarenhet av SCB-rapportering
Erfarenhet av affärssystemet Unit4 ERP
Erfarenhet av redovisning inom offentlig sektorDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
Analytisk med god förmåga att se samband och helhet
Självständig i ditt arbete och trygg i din kompetens
Samarbetsinriktad och kommunikativ
Initiativtagande med intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är placerad på enheten Redovisning & Ekonomisupport på ekonomiavdelningen inom kommunstyrelsens kontor. Vi finns i ljusa moderna lokaler i Stadshuset precis bredvid tågstationen Södertälje centrum med goda kommunikationer.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Anna Schurow anna.schurow@sodertalje.se Jobbnummer
9996800