Redovisningsekonom Borlänge

2026-05-28
Är du en driven och kommunikativ redovisningsekonom som söker en varierad och självständig roll där du får kombinera ekonomi, kundkontakt och rådgivning? Här erbjuds du en bred och ansvarsfull tjänst där du arbetar nära kunder, får stort eget ansvar och samtidigt blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i en stabil och välrenommerad organisation där du får möjlighet att arbeta nära både kunder och kollegor i en verksamhet med högt engagemang och tydligt samhällsfokus. Här får du en tjänst med stor frihet under ansvar, möjlighet att påverka ditt arbete och utvecklas inom ekonomisk förvaltning och rådgivning.
Du erbjuds bland annat:
En självständig och varierad roll med stort eget ansvar
Möjlighet att arbeta nära kunder och bygga långsiktiga relationer
Ett kompetent och hjälpsamt team där samarbete värderas högt
Möjlighet att utvecklas inom ekonomisk rådgivning och digitala arbetssätt
En arbetsplats med god gemenskap och engagerade kollegor
Flexibilitet och varierande arbetsdagar.
Bolaget är en etablerad aktör inom fastighetsförvaltning med verksamhet i flera orter i Mellansverige. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom redovisning och ekonomi och som trivs i en bred roll där du får kombinera självständigt arbete med nära kunddialoger och rådgivning. Du har erfarenhet av hela det ekonomiska flödet och känner dig trygg i att ta ansvar för egna kunduppdrag.
Krav och kvalifikationer:
Ekonomisk utbildning
1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av löpande bokföring
Erfarenhet av budgetarbete samt deklarationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av Agresso eller liknande affärssystem
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller ekonomisk förvaltning.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och noggrann samtidigt som du arbetar effektivt och lösningsorienterat. Du trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar att arbeta nära kunder och kollegor. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är hjälpsam och bidrar med en positiv inställning till teamet. Du har även förmågan att arbeta självständigt och hantera perioder med högt arbetstempo på ett professionellt och kvalitetsmedvetet sätt.
Vad innebär rollen?
I rollen som redovisningsekonom får du ett helhetsansvar för ekonomin kopplat till ett antal bostadsrättsföreningar där du fungerar som rådgivande kontaktperson gentemot styrelser och kunder i ekonomiska frågor. Tjänsten erbjuder en bred variation av arbetsuppgifter och stor möjlighet att påverka och planera ditt arbete. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom ekonomi och förvaltning, samtidigt som du blir en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet för kunderna.
Du kommer att ingå i ett erfaret team av ekonomer placerade på flera orter och arbeta nära både interna och externa kontaktytor. Rollen innebär även deltagande i styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, vilket gör tjänsten både social och affärsnära.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Löpande bokföring
Upprättande av bokslut och årsredovisningar
Budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Moms-, skatt- och inkomstdeklarationer
Ekonomisk rådgivning till kunder och styrelser
Kundansvar för ett antal bostadsrättsföreningar
Deltagande vid styrelsemöten
Arbete i ekonomisystem och administrativa verktyg.
Tjänsten är en direktrekrytering med inledande provanställning. Förväntad start för anställningen är augusti 2026. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
