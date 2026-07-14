Redovisningsekonom
Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en redovisningsekonom till deras verksamhet i Malmö. Rollen passar dig som har 2–4 års erfarenhet inom redovisning och vill ta nästa steg i din karriär i en utvecklande och varierad roll.
Som redovisningsekonom blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och ansvarar för den löpande redovisningen samtidigt som du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i företagets ekonomiska processer.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Löpande bokföring och redovisning
Avstämning av balans- och resultatkonton
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Moms- och skattedeklarationer
Medverka vid upprättande av årsredovisning och revision
Delta i utveckling och effektivisering av ekonomiska processer
Ta fram ekonomiska rapporter och analyserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Har 2–4 års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller i en liknande roll
Har god förståelse för redovisningsprinciper och gällande regelverk
Har erfarenhet av ekonomisystem och goda kunskaper i Microsoft Excel
Är noggrann, analytisk och strukturerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Meriterande
Erfarenhet av bokslutsarbete
Kunskap om K2- och K3-regelverken
Erfarenhet av affärs- och ekonomisystem
Erfarenhet av processförbättringar inom ekonomi
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om anställningen
Heltid
Placering i Malmö
Arbetstider enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Låter det som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
10002013