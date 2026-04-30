Redovisningsekonom
2026-04-30
Vill du arbeta brett med redovisning i en verksamhet där du får ta ansvar, påverka och vara med på en utvecklingsresa? Vi söker nu en redovisningsekonom till NSI Sweden AB i Skövde, detta är en roll för dig som vill kombinera det operativa med förbättringsarbete i en organisation där det händer mycket.
Dina arbetsuppgifter hos oss
Som redovisningsekonom hos NSI får du en central roll i ekonomifunktionen med ansvar för två enheter. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa kvalitet, struktur och utveckling i det dagliga ekonomiarbetet.
Rollen är bred och innefattar såväl löpande arbete som deltagande i förbättringsinitiativ kopplat till processer och digitalisering. Du blir en viktig del i att säkerställa korrekt och tidsenlig rapportering samt bidra till en stabil ekonomisk grund.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande redovisning
Hantering av leverantörsreskontra och betalningar
Bank- och balansavstämningar
Periodiseringar och bokslutsarbete
Hantering av moms, AGI och skatter
Finansiell rapportering
Stöd vid revision samt likviditetsuppföljning
Bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta brett inom redovisning. Du har ett analytiskt förhållningssätt, är självgående i ditt arbete och gillar att samarbeta med andra. I en föränderlig miljö ser du möjligheter och bidrar gärna till att utveckla både arbetssätt och struktur.
Du motiveras av att arbeta nära verksamheten och uppskattar variationen i att kombinera operativa uppgifter med förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete samt av avstämningar och rapportering
God förståelse för redovisningsprinciper
Erfarenhet av moms och skatter
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från industri- eller tillverkningsverksamhet
Erfarenhet av koncernstruktur och avstämning av koncerninterna transaktioner
Erfarenhet av ERP-system, exempelvis Monitor G5 eller Fortnox
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av AARO och Power BI
Om NSI
Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1970-talet bygger NSI på en stark nordisk tradition inom ytbehandling och industriell rengöringskemi. Våra välkända varumärken -Solmaster och Ilves i Finland samt PLS och Svensk Rödfärg i Sverige har i årtionden utvecklat pålitliga och hållbara produkter för professionellt och industriellt bruk. År 2021 samlade vi dessa styrkor under ett gemensamt namn, NSI, för att skapa ett modernt, flexibelt och kundfokuserat företag. Med produktionsanläggningar i Skövde, Skänninge, Lojo och Lahtis levererar vi effektiva, pålitliga och miljömedvetna produkter direkt från våra egna fabriker. På NSI kommer kundens behov i första hand. Oavsett om du väljer ur vårt befintliga sortiment eller är med och utvecklar något helt nytt, levererar vi inte bara produkter - vi levererar lösningar som fungerar, idag och i framtiden.
Läs mer på: www.nsinordic.com Publiceringsdatum2026-04-30Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar NSI med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling.
I processen kommer OnePartnerGroup göra urval medan NSI genomför intervjuer och referenstagning. Tester kommer ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Eventuellt också bakgrundskontroll. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Julia Hillerström på
079- 073 48 97 julia.hillerstrom@onepartnergroup.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://nsinordic.com/
549 65 SKÖVDE Arbetsplats
Nordic Surface Innovation AB Kontakt
Rekryteringskonsult/Konsultchef
Julia Hillerström julia.hillerstrom@onepartnergroup.se +46790734897
9886862