Redovisningsekonom
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Sundsvall
2026-04-16
Är du erfaren inom redovisning och rapportering och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker nu en Accounting Analyst som vill arbeta med att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer.
I rollen blir du en viktig del av teamet hos vår kund med fokus på redovisning, bokslut och rapportering. Du kommer även att arbeta aktivt med analys, utredningar samt förbättrings- och effektiviseringsarbete. Tjänsten innebär ett ansvar för att bidra till god intern kontroll och att säkerställa hög kvalitet i leveransen, samtidigt som du ger ett professionellt stöd till verksamheten.
Du samarbetar nära kollegor inom olika funktioner och deltar i förändrings- och utvecklingsprojekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsexamen inom redovisning, ekonomi eller motsvarande.
• Erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete.
• Tidigare arbetat med utvecklings- eller förbättringsarbete.
• God systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem som SAP eller liknande.
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Som person är du engagerad, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt, men också i nära samarbete med andra. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågor och driver dina arbetsuppgifter framåt med struktur och ansvar.
Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@uniflex.se Jobbnummer
9859578