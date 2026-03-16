Redovisningsekonom

Norla AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-03-16


Huvudsakliga uppgifter:
Implementera regulatoriska rapporteringskrav, bland annat ESAP och tilläggsskatterapportering
Dokumentera processer enligt ramverk för intern kontroll
Delta i bokslutsarbete och löpande redovisning
Bidra till automatisering och effektivisering
Rapportera till tillsynsmyndigheter och interna intressenter

Publiceringsdatum
2026-03-16

Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Flera års erfarenhet av redovisning, bokslut och finansiell rapportering
Erfarenhet av dokumentation av processer och intern kontroll
Självständig, strukturerad och van att driva förändringsarbete
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta med flera intressenter

Meriterande:
Erfarenhet från tjänstepensions- eller livförsäkringsbranschen
Bakgrund inom revision eller noterade bolag
Kunskap i ekonomisystem som Raindance, Dimension eller Lumera

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: cv@norla.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norla AB (org.nr 556869-7550)

Jobbnummer
9799512

