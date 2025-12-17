Redovisningsekonom
2025-12-17
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Redovisningsekonom till Autocirc Autodemontering i Sjöbo!
Älskar du siffror och brinner för redovisning? Just nu söker vi redovisningsekonom som gillar ordning och reda och som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen.
I rollen som redovisningsekonom blir du en nyckelperson för att säkerställa att den löpande ekonomiska förvaltningen flyter på. Du arbetar självständigt med löpande redovisning, bokslutsarbete och myndighetsrapportering. Du rapporterar till nuvarande ekonomiansvarig, men har också många andra kontakter inom bolaget. Du tycker också om att arbeta i projektform och där byte av redovisningssystem kommer att ske i närtid för såväl Autocirc Autodemontering men även för annat systerbolag i Skåne. På lite längre sikt finns möjlighet att denna roll innebär att man tar över ansvaret för ekonomin från nuvarande ekonomiansvarig.
Dina arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning
• Finansiella betalningar
• Fakturering
• Moms- och skattedeklarationer inklusive OSS rapportering
• Bolagsadministration
• Kontroll och revision
• Diverse övriga branschrelaterade arbetsuppgifter
• Implementeringsprojekt av nytt redovisningssystem
Kompetensprofil
Vi letar efter dig som har en stark inre drivkraft och som har förmågan att ta ägandeskap av uppgifter och driva dem självständigt. För att du ska lyckas och trivas i rollen hos Autodemontering är du en ödmjuk och flexibel person som tycker om att ta stort eget ansvar och kan arbeta med flera saker samtidigt.
Du har en eftergymnasial utbildning inom redovisning (yrkeshögskola eller motsvarande) alternativt gymnasieutbildning och längre arbetslivserfarenhet inom redovisning.
Du behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Excel och gärna god erfarenhet av såväl Visma administration som Fortnox som affärssystem. Det är även meriterande med erfarenhet av systembyte samt att rapportera finansiella data till koncernmoder och gärna med erfarenhet av AARO som konsolideringssystem.
Om bolaget
Autocirc Autodemontering är verksamt i Sjöbo och är ett auktoriserat företag för demontering av bilar och husvagnar samt försäljning av begagnade delar. Sedan 2022 ägs Autodemontering av Autocirc som har sitt huvudkontor i Borås och som bedriver motsvarande verksamhet genom olika bolag i resten av Sverige samt Europa.
Som redovisningsekonom hos Autodemontering kommer du därför vara med och samverka med andra ekonomer inom Autocirc koncernen.
Vi erbjuder
100 % anställning som inleds med en provanställning.
Flexibilitet men med krav att vara på plats på kontor på Ingenjörsgatan i Sjöbo. Publiceringsdatum2025-12-17
Ansökan görs till catharina@autodemontering.se
och intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: catharina@autodemontering.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autocirc Autodemontering AB
(org.nr 556197-4923)
Ommavägen 9 (visa karta
)
275 33 SJÖBO Arbetsplats
Autodemontering Tt AB Kontakt
Catharina Johansson catharina@autodemontering.se Jobbnummer
9649402