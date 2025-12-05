Redovisningsekonom
Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-12-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Plats: Göteborg
Anställning: Heltid, på plats
Vi söker nu en noggrann och driven redovisningsekonom med bred erfarenhet inom bokföring och finansiell rapportering. Du kommer att arbeta nära ägare och ledning i ett växande holdingbolag och få en central roll i den löpande ekonomiadministrationen.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för hela eller delar av ekonomifunktionen, inklusive:
Löpande bokföring
Redovisning och månads-/årsbokslut
Löneadministration
Koncernredovisning
Rapportering
Övriga ekonomirelaterade administrativa uppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Universitetsexamen inom ekonomi/finans
2-5 års erfarenhet inom redovisning och bokföring
Erfarenhet av bokslutsarbete och helst koncernredovisning
God systemvana och förmåga att arbeta självgående
Noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikativ förmåga
Om dig
Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och arbeta nära beslutsfattare. Du är proaktiv, kvalitetsmedveten och trygg i din kompetens.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
En stabil och professionell arbetsmiljö
Stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9632020