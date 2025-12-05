Redovisningsekonom

Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2025-12-05


Plats: Göteborg
Anställning: Heltid, på plats

Vi söker nu en noggrann och driven redovisningsekonom med bred erfarenhet inom bokföring och finansiell rapportering. Du kommer att arbeta nära ägare och ledning i ett växande holdingbolag och få en central roll i den löpande ekonomiadministrationen.

Publiceringsdatum
2025-12-05

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för hela eller delar av ekonomifunktionen, inklusive:

Löpande bokföring

Redovisning och månads-/årsbokslut

Löneadministration

Koncernredovisning

Rapportering

Övriga ekonomirelaterade administrativa uppgifter

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Universitetsexamen inom ekonomi/finans

2-5 års erfarenhet inom redovisning och bokföring

Erfarenhet av bokslutsarbete och helst koncernredovisning

God systemvana och förmåga att arbeta självgående

Noggrannhet, ansvarstagande och god kommunikativ förmåga

Om dig

Du trivs i en miljö där du får ta ansvar och arbeta nära beslutsfattare. Du är proaktiv, kvalitetsmedveten och trygg i din kompetens.

Vi erbjuder

Konkurrenskraftig lön

Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen

En stabil och professionell arbetsmiljö

Stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB

Jobbnummer
9632020

