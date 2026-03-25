Redovisningsekonom
2026-03-25
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en redovisningsekonom till deras verksamhet i Göteborg. Det här är en roll för dig som vill arbeta brett inom redovisning och vara delaktig i det löpande ekonomiarbetet i en organisation där samarbete och utveckling står i fokus.
Du kommer att få en viktig roll i ekonomifunktionen och arbeta nära både kollegor och andra delar av verksamheten.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera men innefattar bland annat:
Löpande bokföring och avstämningar
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
Månads- och årsbokslut
Moms- och skattedeklarationer
Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner och processer
KvalifikationerVi söker dig som:
Har cirka 3-5 års erfarenhet av arbete inom redovisning
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Har god förståelse för redovisningsprinciper
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Vi tror också att du trivs i en roll där du får ta eget ansvar och samtidigt samarbeta med andra.
Meriterande
Erfarenhet av bokslutsarbete
Vana av att arbeta i olika ekonomisystem
Erfarenhet från liknande roll i en växande organisation
Om anställningen
Heltid
Placering i Göteborg
Start enligt överenskommelse
Låter det som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
