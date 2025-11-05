Redovisningsekonom
Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som redovisningsekonom på Biltema Sweden AB ingår du i ett team med ekonomichef, redovisningsekonomer och ekonomiassistent.
Dina arbetsuppgifter är bland annat månads-, kvartals- och årsrapportering, löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra samt månadsavstämningar. Förutom detta arbetar du med bolagsdeklaration och bokslut samt ger våra varuhus support och stöd i den ekonomiska uppföljningen.
Om Dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning i ekonomi och minst 2-3 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad redovisning. Du har goda datakunskaper i Excel samt mycket goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har arbetat i olika ekonomi- och redovisningssystem och det är starkt meriterande om du har erfarenhet från affärssystemet Axapta.
Som person är du självgående, flexibel, strukturerad och prestigelös. Du har en god pedagogisk förmåga och kan redogöra och förklara ekonomiska samband och delar gärna med dig av din kunskap samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du hanterar tidspress och är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter.
Du har en professionell framtoning och du arbetar serviceinriktat både gentemot dina uppdragsgivare i varuhusen samt mot dina närmsta kollegor. Vi ser även att du är noggrann och analytisk i ditt arbetssätt, att du har du har sinne för siffror och detaljer samt en förmåga att se helheten.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i en miljö där du har möjlighet att göra skillnad. Biltema drivs av intern utveckling och för den som har ambition och vilja ser vi detta som en start på ett långt samarbete.
För rätt person innebär tjänsten som redovisningsekonom på Biltema ett roligt och utmanande arbete i ett kraftigt expanderande företag med goda utvecklingsmöjligheter.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdatum: 3 december 2025
Arbetsplats/placering: Göteborg/Partille
Anställningsform: Heltid,Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning
Lön: Individuell lönesättning
Frågor kring tjänsten: biltema@biltema.com
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller mail. Välkommen och ladda upp ditt CV samt Personliga brev. Registrera din ansökan på Biltemas hemsida.
Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
Biltema har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
