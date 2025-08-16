Redovisningschef till snabbväxande koncern
2025-08-16
Vi söker nu en driven och erfaren Redovisningschef till en växande koncern inom byggsektorn med starka ambitioner att skala upp och ta nästa steg i sin utveckling. Detta är en unik möjlighet för dig som vill vara med och forma strukturen i en dynamisk organisation med högt tempo, professionell kultur och tydlig tillväxtagenda, både organiskt och via förvärv.
Om rollen
Som Redovisningschef kommer du att spela en nyckelroll i företagets fortsatta utveckling. Du blir en del av ett mindre, men strategiskt viktigt ekonomiteam och rapporterar till CFO. Rollen omfattar fullt ansvar för redovisning, finansiell rapportering och samordning av koncernens ekonomiska processer. Du kommer att arbeta nära både CFO, koncerncontroller och VD. Tillsammans bildar ni kärnan i bolagets finansiella styrning och det är även mycket kommunikation med dotterbolagens ekonomichefer.
Rollen kräver en god balans mellan strategisk förståelse och operativ kapacitet. Du är trygg i det redovisningstekniska hantverket och har samtidigt förmåga att driva förändringsarbete, förbättra processer och stötta dotterbolagen i komplexa frågor. Du kommer även vara ägare av frågor kopplade till financial governance och intern kontroll.
Exempel på ansvarsområden:
Samordning av redovisning och rapportering på koncernnivå
Kvalitetssäkring och stöd till dotterbolagens ekonomifunktioner
Utveckling av finansiella processer och rutiner
Förberedelse för framtida skifte till IFRS
Ansvar för implementation av nytt koncernrapporteringssystem
Arbete i gränslandet mellan redovisning, controlling och verksamhetsutveckling
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och koncernredovisning, gärna i en internationell eller förvärvsintensiv miljö. Du har erfarenhet av att arbeta nära verksamheten och är van vid att både ta ansvar och driva frågor självständigt. Du trivs i en miljö där saker inte är färdigbyggda och där du får vara med och påverka från grunden.
Du är analytisk, lösningsorienterad och har lätt för att skapa struktur i komplexa miljöer. Samtidigt är du en god kommunikatör och trivs med att samarbeta över funktioner och bolagsgränser. Du har stark integritet, är orädd att ifrågasätta när det behövs men alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av redovisning och koncernrapportering
God förståelse för koncernstrukturer, regelverk och processer
Erfarenhet av eller intresse för att arbeta med systemstöd för konsolidering
Erfarenhet från PE-ägd eller tillväxtorienterad miljö är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Placeringsort: Solna, tjänsten är på heltid med kontorsnärvaro, viss flexibilitet finns.
Tillträde: Enligt överenskommelse/snarast möjligt
Tjänsten inleds med provanställning, enligt bolagets praxis.
Frågor?
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast, rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Månadslön - Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
