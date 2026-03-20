Redovisningschef
Är du en erfaren redovisningsexpert med strategisk höjd och vill vara med och bygga upp något från grunden? Då kan detta vara rollen för dig!Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker nu en redovisningschef till Custos Advokater.Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Custos Advokater är en advokatbyrå som specialiserar sig på ekobrott, obeståndsrätt och skatterätt. Byrån bistår klienter med kvalificerad juridisk rådgivning från sitt kontor i Stockholm.
Om tjänsten:Det här är en strategiskt viktig roll där du ansvarar för hela redovisningsfunktionen och agerar rådgivare till både klienter och interna konsulter. Du förväntas arbeta självständigt, med en tydlig ledarroll och stort inflytande i hur strukturer, rutiner och processer ska byggas upp.
Vi söker en senior profil som självständigt kan hantera egna klienter och arbeta konsultativt i en rådgivande roll. Rollen innebär även att bygga upp och utveckla en organisation samt skapa långsiktiga kundrelationer.
I denna roll kommer du ansvara för:
Löpande bokföring och rapportering
Årsredovisningar enligt K3
Finansiell analys, resultatbudget och kassaflödesprognoser
Revision och nära samarbete kopplat till revisionsfrågor
Rådgivning till klienter i ekonomiska frågor
Bygga upp rutiner, struktur och processer inom redovisningsfunktionen
Leda, stötta och utveckla andra konsulter i teamet
Bygga och utveckla kundrelationer
Vi söker dig som:Du är en självgående och kommunikativ redovisningsexpert med senior erfarenhet som trivs i en rådgivande roll. Du är trygg i dialogen med klienter, socialt skicklig och har en god analytisk förmåga. Du har ett affärsmässigt mindset och drivs av att bygga struktur, relationer och resultat.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av redovisning
Erfarenhet av revision
Erfarenhet av Fortnox och Visma
God förståelse för K3-regelverket
Stark kompetens inom finansiell analys
Civilekonom eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av ledarskap
Goda kunskaper i Excel
Obehindrad svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Björn Lundén
Kunskap inom koncernredovisning och konsolidering
Erfarenhet av likviditetsbudget och kassaflödesanalys
Goda kunskaper i engelska
Övrigt:Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Uppdraget omfattar en bemanning via Kraftsam Rekrytering & Bemanning med goda möjligheten att kunna gå över med anställningen hos Custos Advokater. Tjänstens omfattning är på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
I denna bemanning samarbetar Custos Advokater med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2189".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Custos Advokater Kontakt
Agnes Hedberg agnes.hedberg@kraftsam.se +46735160601
