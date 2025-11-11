Redovisningsassistent till globalt bolag
2025-11-11
Är du i början av din karriär inom ekonomi och revision? Är du dessutom ansvarstagande och brinner för detaljer? Här har du chansen att bli en del av ett erfaret gäng där just du kommer att kunna bli expert inom ditt specifika område! OM ROLLENHär kommer du att bli en del av ett team som ansvarar för företagets fakturahantering. Till största del består det av leverantörsfakturor som ska kontrolleras, konteras och bokföras rätt. Du kommer att få ansvara över ett par specifika uppgifter vilket gör att du kommer att kunna bli expert på just dina arbetsuppgifter. Dina kollegor kommer att finnas som bra stöd för dig och du kommer att få en dedikerad mentor som du kommer att arbeta nära.Dina arbetsuppgifter:* Slutkontering av fakturor* Supporta kollegor internt inom fakturahantering* Preliminärbokning av levreskontran i samband med månadsbokslut* Avlasta med diverse ekonomiadministrationOM DIGVi söker dig som är ordningsam och ansvarstagande. Vi ser också att du är en person med känsla för service och att du är kommunikativ, detta då du kommer att supporta dina kollegor ute i verksamheten. Här behöver du vara prestigelös och våga fråga om du är osäker, ni arbetar som ett team!Krav:*Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller revision*Minst 6 månaders erfarenhet av ekonomiadministration*Svenska och engelska i tal och skrift*Goda kunskaper i ExcelMeriterande:*Arbetat i något redovisningsprogramOM FÖRETAGETKundföretaget är en global och marknadsledande innovatör med huvudkontor i Lund. Huvudfokus ligger på företagets nätverksbaserade videoövervakningssystem och ökad säkerhet för miljoner människor runt om i världen. Företagets innovativa lösningar ökar säkerheten bland annat på flygplatser, fängelser, i detaljhandeln, på universitet och banker. Kulturen hos medarbetarna präglas av en hjälpsamhet och ödmjukhet samtidigt som alla vill utvecklas och bli bäst på vad de gör. På huvudkontoret i Lund jobbar drygt 2000 personer och globalt totalt 3000.OM FRAMTIDENVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du att vara anställd av Framtiden under hela perioden. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, referenstagning, en intervju med avdelningschefen hos kund.För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Emma Dicksson via e-post: emma.d@framtiden.com
Startdatum: Februari 2026 tom. september 2027 Placeringsort: LundArbetstider: 8-17, flextidOmfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
