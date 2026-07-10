Redovisningsassistent
Devotum AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-07-10
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Redovisningsassistent till kundfakturateam – Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med kundkontakt?
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar redovisning, kundservice och problemlösning? Trivs du i en miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Om uppdraget
Vi söker nu en engagerad Redovisningsassistent till ett kundfakturateam hos en väletablerad organisation. Här blir du en viktig del av ett kompetent och samarbetsinriktat team som arbetar för att säkerställa en effektiv och korrekt kundfakturaprocess.
Du får en varierad roll med stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära kollegor och har daglig kontakt med både interna och externa kunder. Organisationen satsar kontinuerligt på digitalisering, effektivisering och förbättrade arbetsprocesser, vilket ger dig möjlighet att bidra med egna idéer och utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera och utreda avvikelser i faktureringssystemet.
Säkerställa att kundfaktureringen sker korrekt och i rätt tid.
Arbeta med kundreskontra och löpande avstämningar.
Hantera kravärenden med hög kvalitet och god service.
Ha daglig kontakt med kunder, interna verksamheter och andra samarbetspartners.
Analysera och utreda differenser för att säkerställa en korrekt redovisning och ett kvalitativt bokslut.
Bidra till utveckling och förbättring av rutiner, processer och arbetsflöden.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av arbete som redovisningsassistent eller liknande ekonomifunktion.
Har erfarenhet av fakturahantering och kundreskontra.
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Arbetar självständigt samtidigt som du trivs i ett team.
Har god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Har lätt för att lära dig nya system och digitala arbetssätt.
Meriterande
Goda kunskaper i Excel.
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag i en modern och framåtblickande organisation.
Ett engagerat och hjälpsamt team med hög kompetens.
En varierad vardag med många kontaktytor.
Möjlighet att bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer.
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och kundfokus står i centrum.
Låter det här som nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049530-2095662". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
722 12 (visa karta
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722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9998893