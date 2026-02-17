Redovisningsassistent
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axessum HR & Ekonomi AB i Umeå
Axessum HR & Ekonomi AB
Axessum HR & Ekonomi AB växer och söker nu en redovisningsassistent på heltid som vill arbeta brett med redovisning och ekonomi. Hos oss får du en stabil roll med möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna redovisningskonsulter och nära kundrelationer.
Om rollen
Som redovisningsassistent hos oss kommer du att arbeta med löpande ekonomiadministration och vara ett viktigt stöd i våra kunduppdrag. Arbetsuppgifterna är varierade och anpassas efter din erfarenhet, med möjlighet till successivt större ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundreskontra
Avstämningar
Enklare administrativa uppgifter inom ekonomi
Stöd till redovisningskonsulter i kunduppdrag
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har grundläggande kunskaper i bokföring
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god datorvana
Det är meriterande om du har arbetat i affärssystem, exempelvis Fortnox eller liknande, samt om du har tidigare erfarenhet från redovisningsbyrå eller ekonomifunktion.
Om anställningen
Heltidsanställning
Arbetsort: Umeå
Om Axessum
Axessum HR & Ekonomi är en modern och personlig konsultbyrå inom ekonomi, lön och HR. Vi arbetar nära våra kunder och lägger stor vikt vid kvalitet, förtroende och långsiktiga relationer. Vår kultur präglas av samarbete, professionalism och ett prestigelöst arbetssätt.
Hos oss får du:
Arbeta nära erfarna redovisningskonsulter
En trygg arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter
En varm, inkluderande och professionell arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-02-17

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till: info@axessum.se
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Matilda Inemyr. www.axessum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@axessum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axessum HR & Ekonomi AB
