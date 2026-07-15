Redovisningsansvarig till Communardo Nordics
The Finance Family AB / Redovisningsekonomjobb / Karlstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlstad
2026-07-15
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Redovisningsansvarig till Communardo Nordics
Vill du ha en roll där du får kombinera kvalificerad redovisning med möjligheten att bygga upp och påverka?
Communardo har funnits i 25 år och för fem år sedan köptes vi av ett private equity-bolag. Sedan dess har resan gått snabbt och förvärv i Sverige, Finland, Danmark och Norge har gjort att den nordiska verksamheten, efter förvärv av bl a svenska Stretch Addera, vuxit till runt 100 medarbetare, med kontor i t ex Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Karlstad. Huvudkontoret ligger i Dresden och utöver Norden och Tyskland finns verksamhet i Nederländerna, Österrike, Schweiz samt offshore-team i Marocko och Albanien.
Communardo befinner sig alltså i en spännande tillväxtresa och expansionen i Norden gör att en ekonomifunktion byggs upp och vi söker därför en Redovisningsansvarig som vill ta ägarskap för den svenska redovisningen, med placering i Karlstad.
Hos oss får du en viktig roll i en verksamhet som präglas av värme, tillgängliga ledare och en kultur där människor hjälper varandra. Här är beslutsvägarna korta och idéer välkomna.
Om rollen
Du ansvarar för redovisningen i Sverige (på sikt troligen även för fler länder i Norden) och arbetar nära den kommande Finance Manager Nordics, samt kollegor i den nordiska organisationen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Löpande redovisning och bokslut
Likviditetsuppföljning och bankärenden
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Koncernintern fakturering och redovisning
Rapportering till koncern
Koordinering av löneprocessen
Utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Du kommer in i ett spännande skede där mycket redan fungerar bra, samtidigt som det finns stora möjligheter att påverka hur ekonomifunktionen ska utvecklas framåt.
Vem är du?
Vi tror att du är självständig inom redovisning och bokslut och du har inga problem med att ta ansvar för hela redovisningsflödet. Du har erfarenhet från koncernmiljö, eller god förståelse för koncernredovisning och internfakturering.
Som person är du prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad. Du tycker om att samarbeta med andra och har förmågan att göra komplexa ekonomifrågor begripliga.
Mathias Carling, CEO Communardo Nordics beskriver bolaget så här: "Hos oss på får du möjligheten att vara med och bygga, utveckla och påverka i ett bolag med stark tillväxt, internationell verksamhet och ett genuint mänskligt ledarskap. Här finns både flexibilitet, stort förtroende och goda möjligheter att växa tillsammans med verksamheten".
Välkommen till Communardo Nordics! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Här kan du läsa mer om Communardo: https://www.communardo.com/
I denna rekrytering samarbetar Communardo Nordics med The Finance Family. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av oss:
Magnus Åberg, 070-981 77 51 magnus.aberg@financefamily.se
Maria Dahl, 0720-393840 maria.dahl@financefamily.se
P.S. Vi jobbar kompetensbaserat och du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2026-08-14, men det går bra att söka tjänsten så länge annonsen finns på The Finance Familys hemsida. Vi kommer påbörja intervjuer under v 33, men du är varmt välkommen att söka redan nu!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Kungsgatan 7 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Communardo Nordics Kontakt
Konsult & rekrytering
Maria Dahl maria.dahl@financefamily.se +46720393840 Jobbnummer
10003447