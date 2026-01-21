Redovisningsansvarig Kraften Invest AB
Är du en strukturerad, analytisk och affärsdriven person som trivs med ansvar? Då ska du söka tjänsten som redovisningsansvarig till Kraften Invest, som är en entreprenörsdriven koncern med verksamheter inom handel, bygg, anläggning och fastigheter. Kraften Invest har sitt kontor i centrala Sundsvall där kulturen präglas av högt i tak, eget ansvar och högt tempo.
I rollen som redovisningsansvarig får du helhetsansvaret för redovisningen, från månadsbokslut till koncernkonsolidering. Vi erbjuder dig en central roll i en dynamisk koncern med korta beslutsvägar och hög påverkan, där du får möjlighet att utveckla både dig själv och ekonomifunktionen.
Du är en strukturerad och noggrann person och är van vid att leverera enligt tidsplan. Du är genuint intresserad av affären och detta intresse kombinerar du med ett analytiskt framåttänk. Du är prestigelös och flexibel och trivs att jobba i en mindre organisation där arbetsuppgifterna sträcker sig både högt och lågt. Du är van vid ett organiserat och självständigt arbete samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• Månadsbokslut, konsolidering och rapportering till ledning
• Årsbokslut och årsredovisning, koncernredovisning
• Ekonomisk uppföljning, budget, analysering, projektredovisning.
• Stöd i löpande redovisning
• Moms- och skattedeklarationer samt inkomstdeklarationer
• Personalplanering
• Löner och myndighetsrapportering
• Utvecklingsprojekt samt administrativa uppgifter.
Vi söker dig med flera års erfarenhet från redovisning, med kunskap för månadsbokslut, konsolidering och löner. Du är utbildad ekonom, eftergymnasialt eller på universitets-/högskolenivå. Du är trygg och har mycket goda kunskaper med program inom MSOffice (främst Excel) samt gärna ekonomisystemen Fortnox och Monitor.
Tjänsten avser heltid, du blir anställd hos Kraften Invest och har din placering i trevliga kontorslokaler i egen fastighet mitt i centrala Sundsvall.
Kraften Invest är ett väletablerat investeringsbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag. Koncernen består idag av 8 bolag främst inom fastighets-, bygg- och anläggningsbranschen med bolag såsom Kraften Fastigheter, Gabioner Sweden, Murbyggarna och ByggMarks. Verksamheten som är baserad i Sundsvall, har ca 30 anställda och omsätter ca 80 MSEK. Läs mer på: www.kraften.se
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf, 070-760 64 47 petra.elf@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Redovisningsansvarig Kraften Invest" Då urval pågår löpande ber vi dig att skicka in den omgående, dock senast den 28 februari 2026. Så ansöker du
