Redovisningsansvarig
Prowit People & Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-07-16
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Redovisingsekonom – brett ansvar i en verksamhetsnära roll
Vi har just nu ett ganska omgående behov hos fler av våra kunder och söker dig som vill kliva in i en viktig roll inom ekonomi. Här får du möjlighet att snabbt göra skillnad i det dagliga arbetet och bli en del av ett engagerat team där din kompetens verkligen behövs från start.
Det här är en roll för dig som trivs i en bred ekonomifunktion och som vill arbeta både operativt och strukturerat med löpande redovisning.
Typiska arbetsuppgifter:
Ansvara för den löpande redovisningen och säkerställa att avstämningar genomförs löpande.
Upprätta månads- års- och i förekommande fall koncernbokslut.
Ta fram årsredovisningar, inkomstdeklarationer och fastighetsdeklarationer.
Hantera moms- och skatterapportering samt säkerställa att rapportering sker enligt gällande regelverk.
Ansvara för budget, prognoser och ekonomiska uppföljningar samt analysera avvikelser.
Följa upp resultat, likviditet och långsiktiga ekonomiska utveckling.
Förbereda ekonomiska rapporter och beslutsunderlag till styrelser och stämmor.
Ansvara för och utveckla ekonomisystem samt säkerställa effektiva ekonomiska processer.
Ha löpande kontakt med myndigheter, revisorer, banker och systemleverantörer.
Medverka vid fastighetsvärderingar och bistå i ekonomiska frågor vid fastighetstransaktioner.
Delta i finansieringsfrågor.
Samarbeta med tekniska förvaltare kring underhållsplaner och investeringar för att säkerställa en hållbar ekonomi.
Ge ekonomisk rådgivning och presentera ekonomiska analyser på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Säkerställa att redovisning och ekonomisk rapportering följer gällande lagstiftning och redovisningsprinciper.
Vem söker vi?
Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av kvalificerad redovisning
K2 och K3
Meriterande med erfarenhet ifrån fastighetsbranschen
Meriterande med kunskaper i Xledger
Fantastiskt om du har erfarenhet från både kommunal och privat sektor
Svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet speciellt inom Excel
Vi söker dig som tycker om att arbeta strukturerat och har ett öga för detaljer. Du gillar att analysera och lösa problem, samtidigt som du har förmågan att prioritera när tempot skiftar. Du är nyfiken och öppen för nya arbetssätt och ser förändringar som en naturlig del av utvecklingen.
Vi tror också att du trivs med att samarbeta och har ett prestigelöst sätt i kontakten med både kollegor och kunder. Du är lyhörd, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Har du erfarenhet av att stötta eller leda andra är det ett plus, men framför allt söker vi dig som tycker om att hjälpa människor att lyckas tillsammans.
Prowit är ett konsult- och rekryteringsbolag som specialiserar sig på att hitta rätt kompetens för varje unik organisation. Vi arbetar nära våra kunder och kandidater och lägger stor vikt vid kvalitet, engagemang och långsiktiga relationer. Genom en personlig och professionell process säkerställer vi att både kandidat och uppdragsgivare får en trygg och smidig resa.
Hos oss på Prowit värnar vi om både trivsel och trygghet. Som konsult hos oss får du fina förmåner och goda möjligheter att trivas och utvecklas i ditt uppdrag.
Försäkringsskydd och pensionsavsättning
Semester enligt semesterlagen
Flexibilitet – många av våra uppdrag erbjuder möjlighet till en balanserad vardag
Frukostar på kontoret, spontana fikastunder och en härlig gemenskap
Interna träffar, teamaktiviteter och konferenser.
En arbetsgivare som finns nära dig genom hela uppdraget och följer dig i din utveckling
Vi är måna om att du ska känna dig både sedd och trygg och att du trivs lika bra hos oss som vi gör med dig.
Har du frågor kring tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta:
Hanna Juopperi
Head of people & talent
📞 Telefon: +46 73 082 50 04
📧 E‐post: hanna.juopperi@prowit.se
Bra att veta
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowit People & Finance AB
(org.nr 559568-8986), https://www.prowit.se/sv/ Jobbnummer
10004240