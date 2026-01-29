Redovisningsansvarig
2026-01-29
Medicago Group är en koncern inom LifeScience och medicinteknik, som utvecklar, producerar och marknadsför olika produkter för bioteknik- och läkemedelsindustrin. Företaget är naturskönt beläget i Danmarks Berga utanför Uppsala (8 km från centrum) och sysselsätter cirka 60 personer.
Vår vision är att vara en betydande aktör för förbättrad världshälsa samt vara en världsledande producent av lektiner och torra buffertar. Ett steg i att nå vår vision är att anställa dig som är en driven och engagerad ekonom inom LifeScience/bioteknik till Medicago AB.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att sköta redovisningen för företagen inom koncernen och dess närstående bolag. Till din hjälp har du en ekonomiassistent som avlastar inom löpande redovisning och lönehantering. Vi söker dig som har erfarenhet av interna transaktioner och vill fortsätta att arbeta med det.
I ditt dagliga arbete förväntas du sköta ekonomin för ovan nämnda bolag vilket innebär tex hantering av kund- och leverantörskontakter, löpande bokföring, periodisk sammanställning av moms samt tullrapportering. Vidare utarbetar du med ekonomisk rapportering inklusive uppföljning och analys av resultat- och balansräkning, upprättar månads- och årsbokslut samt årsredovisningar. Du arbetar även med upprättande av moms- och arbetsgivardeklarationer och rapporterar uppgifter till olika myndigheter samt övriga förfrågningar från VD, ägare eller ledningsgrupp.
Viss personaladministration förekommer så som löner och frånvarostatistik.
I din roll förväntas det att du har ett nära samarbete med VD, ägare och operativ chef. Avrapportering och presentation av månadsbokslut till ledningen sker regelbundet. Om du trivs med stort eget ansvar i ett prestigelös bolag kan detta vara rollen för dig.
Utbildning/Erfarenhet
För att passa för tjänsten har du arbetat i flera år med ekonomi samt har en vilja att arbeta med koncernredovisning. Vi ser helst att du har vana av medelstora bolag. Har du tidigare arbetat i Visma är det en fördel.
Du uttrycker dig obehindrat i svenska och engelska, både i tal och skrift. God användare av Officepaketet.
Körkort är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Personliga egenskaper
Vi ser att du är en prestigelös och flexibel kollega. Samarbete är viktigt för dig och du trivs med eget ansvar. Du tycker om att ge support och är kommunikativ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6155754-1796147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medicago AB
https://medicago.teamtailor.com
754 55 UPPSALA
Medicago Group Jobbnummer
9712796