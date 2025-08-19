Redovisningsansvarig
Är du vår nästa nyckelspelare inom redovisning? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får ta ett helhetsansvar för redovisningen och samtidigt är rådgivare och bollplank för både kollegor och ledning? Då kan det vara just dig vi söker!
Vi på Spiris (tidigare Visma Spcs) är stolta över att göra det enklare för Sveriges företagare, och nu söker vi dig som vill vara med och driva utvecklingen av våra ekonomiprocesser framåt! Hos oss får du utrymme att växa med engagerade kollegor i en miljö som präglas av samarbete, innovation och prestigelöshet.
Vad kommer du arbeta med?
Ansvara för den löpande redovisningen och den finansiella rapporteringen för fyra bolag inom Spris (tidigare Visma Spcs)
Leda månads- och årsbokslut. säkerställa att regelverk efterlevs samt ansvara för kontakt med externa revisorer
Analysera och följa upp resultat- och balansräkning och föreslå förbättringar för effektivare processer
Säkerställa automatisering, kvalitet, intern kontroll och ständig förbättring i redovisningsprocessen
Utbilda i redovisningsprinciper och arbeta tätt tillsammans med ekonomi- och verksamhetsteam
Leda redovisningsprojekt
Använda AI och ny teknik för att optimera processer och skapa datadrivna insikter
Du har inget personalansvar och rapporterar till Manager Finance Operations. Du arbetar nära tillsammans med ett team på 10 personer.
Vad har du gjort tidigare?
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna från en internationell miljö
Gedigen kunskap i redovisning enligt svensk GAAP, IFRS, moms- och skatteregler
Erfarenhet av att leda processer och driva förbättrings- och automatiseringsarbete
God analytisk och kommunikativ förmåga
Van att ta ansvar från ax till limpa och trivs med att arbeta hands-on och lösningsorienterat
Strukturerad, anpassningsbar och förändringsbenägen
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Livet hos oss
Vi lyfter människor som är passionerade för något och uppmuntrar att testa nya saker och utvecklas tillsammans med oss, det gäller såväl kunder som medarbetare. Givetvis brinner våra anställda för olika saker, och det är precis så vi vill ha det, för det är då vi skapar en arbetsplats där människor får vara precis som de är. Det gör att vi växer och blir bättre! Vår hybrida kultur ger dig möjlighet att arbeta från andra platser än kontoren när det passar din vardag och arbetsuppgifter. Vi tror fortfarande att kontoren är en viktig mötesplats där människor kan träffas och inspireras av varandra, därför har vi moderna kontor i Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm där våra medarbetare vill hänga löpande!
När vi frågar våra medarbetare varför de trivs hos oss brukar de flesta svara företagskulturen, engagemanget bland kollegor i kombination med möjligheterna att utvecklas. Hos oss får du arbeta med omkring 500 kollegor på en arbetsplats med massvis av möjligheter! Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande - senast den 8 september vill vi ha din ansökan. I rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll och tester förekomma.
Frågor om tjänsten? Kontakta Pernilla Möcander, pernilla.mocander@visma.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
