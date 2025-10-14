Redo Biosolutions söker en Drifttekniker
2025-10-14
Om jobbet
Brinner du för teknik och trivs i en omväxlande vardag med både problemlösning och förebyggande underhåll? Kan du bidra med ett gott skratt och göra arbetsdagen positiv för dig själv och andra? Då vill vi på Redo Sävsjö AB att du jobbar hos oss!
Sävsjö Biogas startades ursprungligen av fem lantbrukare och anläggningen började leverera biogas 2012. Sedan 2024 är Redo Biosolutions majoritetsägare av bolaget. Biogasanläggningen består av två delar. En processanläggning för produktion av biogas till fordonskvalitet. En anläggning som komprimerar gasen för transport till tankställen.
Vi på Redo Biosolutions specialiserar oss på att omvandla organiskt avfall till värdefulla, hållbara produkter. Vi är en nordisk leverantör av 100% förnybar biometan som används för att dekarbonisera transport- och industrisektorn. Företagets vision är att driva en cirkulär ekonomi genom att göra naturens egna processer till en källa för energi och gödsel.
Vi söker nu en Automationstekniker/Processoperatör med erfarenhet av mekaniskt underhåll, yrkesmässigt eller på hobbynivå. Hos oss får du arbeta i en mycket modern och teknisk anläggning med en god arbetsmiljö.
Vad innebär rollen?
Hos oss kommer du arbeta där du initialt kommer utföra underhåll - planerat och avhjälpande. I rollen som drifttekniker ansvarar du för att hålla processanläggningen i drift.
Anläggningen innehåller ett flertal typer av maskiner och man ställs inför olika utmaningar som leder till varierande arbetsuppgifter.
Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma i undantagsfall. Resor i tjänsten kan förekomma.
Urval av arbetsuppgifter
• Utföra felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll
• Avhjälpa driftstörningar
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Kommunikation med kunder och leverantörer
Vi kommer att anställa den person vi anser långsiktigt passar bäst till tjänsten. Personen kommer vid behov att utbildas och läras upp.
Vem är du?
Som person är du strukturerad och ordningsam och du tar ansvar för att ditt arbete blir utfört på bästa möjliga sätt. Kanske är det så att det inte finns några problem som inte kan lösas? Då kommer du absolut passa in i vårt team. Du har en förmåga att skapa goda relationer och kan samarbeta med en bred grupp av kollegor under både lugna och bitvis pressade situationer. Du trivs på en mindre arbetsplats där allas insats är viktig. Du behärskar det svenska språket i tal o skrift så att du kan ta till dej och följa våra rutiner och säkerhetsföreskrifter. Du innehar B-körkort.
Vi tror att du har 2-4 års erfaranhet som Automationstekniker och/eller Processoperatör.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Heta arbeten
• Processdator
• Erfarenhet som reparatör
• Automation
• Arbete med gas
Om anställningen
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning, med 1 månads ömsesidig uppsägning. Efter 6 månader övergår anställningen till tillsvidareanställning.
Fast månadslön, inklusive övertidsersättning och flex. Vi har kollektivavtal.
Sök tjänsten genom att skicka ditt CV till henrik.jenssen@airliquide.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
