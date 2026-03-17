Receptionspersonal sökes till Ljugarn Semesterby
2026-03-17
Ha en härlig gotlandssommar hos oss på Ljugarn Semesterby sommaren 2026.
Vi söker receptionist till Ljugarn Semesterby. Anläggningen är belägen på en av de populäraste turistorterna på Gotland, Ljugarn, som ligger på öns östra sida. Anläggningen är beläget på Ljugarns badstrand med en fantastisk utsikt över stranden och havet. Anläggningen har gäster som väljer olika boendealternativ såsom glamping, tält, husvagn eller stuga.
Ljugarn Semesterby på Gotland är en naturnära och strandnära stugby och camping som är belägen vid en av Gotlands finaste och barnvänligaste sandstrand. Från stugorna och husvagnarna och glampingen är det mindre än 100 meter till Ljugarns badstrand. Badstranden är barnvänlig och långgrund.
Under sommaren sjuder det av liv i Ljugarn och det är ett fantastiskt roligt och härligt sommarminne att sommarjobba i Ljugarn. Du skall arbeta för att ge varje gäst den bästa service. Du skall vara öppen, glad och ha lätt för att ta kontakt med människor samt kunna sätta gränser. Arbetet kräver att man är noggrann, serviceinriktad och initiativrik.
Tidigare erfarenhet från reception är en fördel, dock ej krav. Att arbeta i receptionen vid Ljugarn Semesterby.
Uppgifter som receptionist innefattar in- & utcheckning, uppföljning av gästers önskemål, bokningar per mail och telefon, hantering av kassa i butik med försäljning, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter.
Intervjuer och anställning sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Anställningsperiod juni tom augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: johan@semesterby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "reception 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljugarn Resort AB
(org.nr 559034-9600), http://www.semesterby.se
Strandvägen 51 (visa karta
)
623 21 LJUGARN Arbetsplats
Ljugarns Strandby AB Kontakt
J Bergner johan@semesterby.se 0498493117, 0707556540 Jobbnummer
