Receptionsansvarig till centralt belägen kontorsfastighet!
2026-01-07
Om rollenÄr du serviceproffset vi söker?
I samarbete med en ledande aktör inom fastighetsbranschen utvecklar vi framtidens kontors- och arbetsplatsupplevelser där professionellt, kreativt och representativt värdskap står i centrum.
Nu söker vi dig som brinner för möten mellan människor och som vill skapa värdskap utöver det vanliga.
I rollen får du möjlighet att sätta tonen för en ny nivå av serviceleverans i en levande och modern kontorsfastighet i Stockholms innerstad. Du blir fastighetens och konceptets främsta ambassadör och skapar kreativa, inkluderande och värdeskapande mötesplatser och happenings för hyresgäster, besökare och framtida kunder.
Tillsammans med din kollega säkerställer du ett varmt, professionellt och proaktivt mottagande av alla som vistas i huset, samtidigt som ni driver utvecklingen av servicekonceptet framåt. Ena dagen planerar du en livespelning på takbaren, nästa morgon kanske du välkomnar hyresgästerna med en uppiggande ingefärashot? Möjligheterna är många, och det är din kreativitet som sätter prägel på upplevelsen.
I rollen ingår bland annat att:
Välkomna, guida och inspirera besökare och hyresgäster
Hantera förfrågningar, passerkort och nycklar
Planera, genomföra och utveckla event och aktiviteter som stärker fastighetens attraktionskraft
Arbetsleda och coacha en kollega i det dagliga arbetet
Utföra sedvanligt receptionsarbete
Proaktivt arbeta med utveckling för att höja servicenivån
Vara ambassadör för konceptet och bidra till framtida utveckling och uppskalning
Vem är du?För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och engagerande person med ett starkt servicefokus. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och har lätt för att driva initiativ framåt. Med ett professionellt och varmt bemötande skapar du förtroende och förstår värdet av ett positivt första intryck. Du trivs med att koordinera, planera och hålla ihop helheten i en dynamisk miljö.
Vi ser gärna att du:
Har gedigen erfarenhet av service, gärna från liknande roll
Är administrativt skicklig och har goda kunskaper i Office-paketet
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Om anställningenAnställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställningOmfattning: Heltid, 100 %Arbetstider: KontorstiderTillträde: 1a mars 2026
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
